Marca 2023, Italpizza presenta il nuovo assetto produttivo

La più importante fiera nazionale dedicata alla private label, che si tiene presso Fiere di Bologna

Il 18 e 19 gennaio Italpizza inaugura il 2023 partecipando a Marca, la più importante fiera nazionale dedicata alla private label, che si tiene presso Fiere di Bologna.

Italpizza è il principale produttore di pizze Italiano specializzato nella private label.



In seguito ad una recente e importante acquisizione, Italpizza ha ampliato i propri stabilimenti e la propria capacità produttiva, in particolare ha implementato nuove tecnologie che gli permettono ora di poter produrre una gamma completa di prodotti, dalla fascia alta fino al mainstream: agli impasti tradizionali, alti, e alla pinsa si sono ora aggiunte le pizze tonde e rettangolari stampate, le pizzette tonde e quadrate e vari tipi di snack.



'Le recenti acquisizioni ci hanno permesso di passare ad una dimensione di “gruppo” potendo così offrire al mercato una completa gamma di prodotti che ci rende unici – afferma Massimo Sereni, Direttore Commerciale di Italpizza –. È quindi per noi un piacere presentare in anteprima, a questa edizione di Marca, a buyer e clienti, tutte i nuovi prodotti destinati al mondo della private label' – conclude Sereni.





