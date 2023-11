Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Tra gli imprenditori che hanno partecipato all’iniziativa vi erano Giampaolo Palazzi, titolare Nuova B.G.P., Thomas Duò, titolare Tomà, Luciano e Oscar Benatti, titolari Confezioni Moni, Giuseppe Tassi, titolare di Eurogas e Franco Guagliumi, AD di Age.Un momento di incontro introdotto da Monica Salvioli.Uno degli obiettivi del meeting è stato quello di far conoscere la realtà imprenditoriale del territorio e fornire alcuni consigli utili sulla formazione, anche in base ai profili professionali maggiormente richiesti nel territorio, per aiutare gli studenti nella scelta del proprio percorso di studi.