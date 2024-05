Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Ottima anche la performance nel collegio provinciale di Modena: Flaei Cisl ha conquistato il 72.5% delle preferenze, eleggendo due delle tre Rsu.Andrea Costi, referente Flaei per Modena, sottolinea che 'questo voto ha valorizzato tutto il gruppo dei candidati. Un gruppo che ha messo serietà, competenza e autorevolezza a disposizione della nostra organizzazione sindacale e che da oggi sarà un grande punto di riferimento per chi lavora in Enel a Modena, sapendo che questa realtà svolge un compito strategico per le imprese e le famiglie del territorio. Flaei Cisl lo ha ben presente: dalla qualità delle condizioni di lavoro del personale discende la qualità del servizio erogato ai clienti Enel'.