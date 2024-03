Modena, la Valvox compie 50 anni

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Il nostro viaggio ha avuto inizio mezzo secolo fa in un piccolo garage con risorse limitate ma pieni di entusiasmo, sogni e una grande passione per la meccanica - fanno sapere i titolari dell'azienda di via Raimondo dalla Costa -. Passo dopo passo, attraverso sfide e successi siamo cresciuti, trasformando quel piccolo spazio in quello che rappresenta oggi la nostra azienda. L'evoluzione della nostra umile officina a una realtà industriale non è stata priva di sfide, ogni decennio ha portato con sé nuove complessità, cambiamenti economici, rivoluzioni tecnologiche e trasformazioni nel tessuto sociale ma abbiamo superato ogni ostacolo trovando nuove opportunità'.

'Ogni sfida che abbiamo incontrato lungo il percorso è stata un'opportunità per imparare e migliorare, la crescita è stata graduale ma costante, abbiamo sempre puntato sull'innovazione ma soprattutto sulla qualità, investendo sulle tecnologie avanzate e questo ci ha permesso di espanderci e di diventare un punto di riferimento nel settore oleodinamico - continuano -. Oggi siamo nel pieno del nostro potenziale, abbiamo un team solido e una reputazione eccellente nel mercato. L'unica sfida significativa che stiamo affrontando è la difficoltà di trovare personale specializzato, nonostante offriamo stipendi decorosi e contratti regolari. Questa è la storia di come una piccola officina metalmeccanica si è trasformata in una realtà industriale, è una narrazione di resilienza e adattabilità che ha guidato la nostra crescita. Guardando indietro ai cinquant'anni trascorsi, siamo grati per ogni passo compiuto e lezione appresa e siamo orgogliosi di quanto abbiamo raggiunto ed entusiasti per quello che il domani ci riserva per costruire un futuro ancora più luminoso per la nostra azienda e per tutti coloro che ne fanno parte'.