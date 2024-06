Modena, Raimondi spa celebra 50 anni di attività

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Per l’occasione si sono riuniti oltre 100 ospiti tra distributori ed agenti giunti da svariate parti del mondo oltre ad autorità a rappresentanza di istituzioni: Regione Emilia Romagna, Confindustria Emilia e Confindustria Ceramica.'Raimondi spa, ambasciatrice convinta di qualità Made In Italy, ha inteso fare scoprire ai propri ospiti le bellezze e le eccellenze della nostra città, Modena, e del suo territorio. Oltre che a partecipare ad un tour guidato del nostro splendido centro, distributori ed agenti, hanno avuto l’occasione di vedere in prima persona la produzione ed il museo delle esclusivissime supersportive Pagani nonché di potere degustare l’aceto balsamico tradizionale di Modena ed apprezzarne il procedimento produttivo' - si legge in una nota.

L’evento è culminato venerdì sera con la cena di gala tenutasi nella magnifica cornice del Palazzo Ducale dell’Accademia Militare di Modena durante la quale gli interventi dell’assessore per lo Sviluppo economico della Regione Emilia Romagna Vicenzo Colla, del presidente di Confindustria Ceramica Giovanni Savorani, nonché la consegna da parte del direttore generale di Confindustria Emilia Tiziana Ferrari della targa celebrativa per il 50esimo anniversario di attività, hanno suggellato questo evento unico.



Nella foto da sinistra Giovanni Savorani (presidente Confindustria Ceramica), Vicenzo Colla (assessore regionale), Raimondi Ivan, Raimondi Marco, Lucherini Carla, Giorgio Sighinolfi, Riccardo Sighinolfi (Raimondi spa)