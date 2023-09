Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Dopo la revoca lo scorso 29 dicembre 2022 , da parte di AGCM del provvedimento cautelare nei confronti del Gruppo Hera, con la chiusura del procedimento senza infrazioni, 'la multiutility - si legge in una nota - è lieta di prendere atto che l’AGCM ha apprezzato le ulteriori misure informative nei confronti dell’utenza in merito alle condizioni contrattuali. La chiusura senza infrazioni del procedimento, insieme anche alla revoca delle misure cautelari, conferma comunque che la società si è sempre attenuta alle norme vigenti e ha sempre rispettato gli impegni contrattuali con i propri clienti, proponendo rinnovi delle condizioni economiche solo qualora le stesse fossero in scadenza'.