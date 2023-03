Nuovo record dell'export modenese: nel 2022 salito a 17,5 miliardi

Nel quarto trimestre 2022 l'export modenese raggiunge i 4.584 milioni, un traguardo vicinissimo al picco già registrato nel secondo trimestre dell'anno. L'aumento è di 383 milioni rispetto al terzo trimestre, pari ad un incremento congiunturale del 9,1%, mentre il confronto con il quarto trimestre del 2021 segna +17,2%. Complice l'incremento dei prezzi nel corso del 2022, l'export annuale risulta di 17.534 milioni di euro, che si tratta appunto di un valore mai raggiunto in provincia.L'incremento in valore assoluto è di 2.815 milioni rispetto al 2021, mentre la crescita percentuale è del 19,1%, superiore al totale regionale (+14,6%), ma inferiore al totale nazionale (+20,0%). Modena mantiene quindi l'ottava posizione tra le province italiane per valore di export.I mezzi di trasporto diventano il primo prodotto modenese esportato visto che rappresentano il 28,7% del totale provinciale, risultato raggiunto grazie ad un incremento annuale del 24,1%. Scendono in seconda posizione 'macchine e apparecchi meccanici' (27,7% del totale) che crescono del 17,6%. Come terzo settore si conferma la ceramica (17% del totale) grazie ad un aumento del 15,4%. Dello stesso ordine di grandezza le performance agroalimentare (+17,6%) e biomedicale (+15,1%), mentre l'unico settore con un trend negativo risulta dunque il tessile-abbigliamento (-1,1%), in affanno da tempo, che vede ridursi la sua quota al 4,3%.