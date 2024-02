Opa e fusione con UnipolSai: Unipol vola in borsa

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Unipol lancerà l'opa sulle azioni di UnipolSai non ancora in suo possesso a 2,7 euro ad azione, investendo fino a un massimo di 1,13 miliardi di euro per rilevare il 14,75% del capitale sociale non ancora in suo possesso e successivamente promuoverà la fusione secondo un rapporto di concambio, già approvato dai cda di Unipol e UnipolSai, di 3 azioni Unipol ogni 10 azioni UnipolSai. Il prezzo dell'opa incorpora un premio del 12,6% rispetto alla chiusura di ieri di UnipolSai e del 16,3% rispetto alla media ponderata degli ultimi sei mesi.



E il titolo Unipol, partito molto bene, vola in piazza Affari salendo del 20% a 6,9 euro.



Unipol e UnipolSai hanno inoltre sottoscritto un accordo quadro che fissa i termini e le tempistiche della fusione, che sarà sottoposta all'approvazione dell'assemblea straordinaria di Unipol il prossimo 21 ottobre e il cui completamento è atteso per la fine del 2024. Gli azionisti di Unipol che non dovessero concorrere ad approvarla potranno esercitare il recesso, fissato in 5,27 euro ad azione, e per il quale Unipol ha fissato un esborso massimo complessivo di 100 milioni, pena la rinuncia all'operazione.

Per quanto riguarda i risultati 2023 Unipol ha registrato un utile in crescita a 1,33 miliardi, dagli 866 milioni del 2022, una raccolta premi salita del 10,4%, a 15,1 miliardi.

Proposto un dividendo in crescita da 0,37 a 0,38 euro.



Nella foto, Carlo Cimbri, presidente di Unipol Gruppo spa