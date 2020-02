Operazione Ubi, nonostante il crollo in Borsa rating Bper confermati

Rating Moody's Investors Service ha confermato tutti i rating di Bper Banca dopo l'operazione su Ubi, mantenendo l'outlook 'stabile' sul rating di lungo termine sui depositi ('Baa3') e sul debito senior unsecured ('Ba3'). Ne dà conferma la stessa banca che all'indomani dell'annuncio su Ubi - nel quale si comunicava la sottoscrizione di un accordo con Intesa Sanpaolo per l'acquisizione di un ramo d'azienda composto da 400/500 filiali bancarie - aveva perso quasi l'11% recuperando ieri l'1,6%. Questa mattina il titolo sta di nuovo perdendo quasi l'1%.Intanto ieri il Car, il patto di consultazione a cui aderisce il 17,8% del capitale di Ubi ha bocciato l'offerta pubblica di scambio di Intesa-Unipol (leggi Bper) 'ostile, non concordata, non coerente coi valori impliciti di Ubi e dunque inaccettabile'.'Ubi è una banca sana, stabile, redditizia, ben gestita per competenze e risorse umane, competitiva e riconosciuta sul mercato di riferimento, realtà centrale per il sistema socio-economico del Paese'. È quanto afferma il Car.