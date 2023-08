Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













È tempo di conserve fatte in casa e, nella nostra provincia, sono tanti i modenesi che si stanno attrezzando per acquistare i migliori pomodori. Purtroppo però quest'anno gli effetti del meteo si fanno sentire anche su questo ortaggio. Infatti fra grandinate, nubifragi, alluvioni e ondate di calore, si rischia di avere una produzione inferiore a quella prevista per l'anno 2023.'Il rischio che si corre - spiega Daniele Mariani, Presidente Provinciale Fiesa Confesercenti Modena - è che alle frontiere nazionali ci siano aumenti del 50% per le importazioni di pomodoro cinese che costa la metà di quello nazionale. Oltre alla qualità ci sarebbe da ridire anche su come viene raccolto.Infatti, per tenere bassi i prezzi vengono sfruttati i prigionieri politici e della minoranza musulmane degli Uiguri nello regione dello Xinjiang come è emerso dai dati World Processing Tomato Council. Inoltre, va sottolineato che, per la raccolta, il pomodoro cinese ha anche una qualità inferiore a quello italiano che costa di più per i costi dell'energia, del trasporto e delle materie prime in generale e questo fa innalzare i costi alla produzione del 30% in più rispetto a quello cinese, il che ovviamente si ripercuote anche sul prezzo del prodotto a scaffale'.'L'invito è acquistare nel negozio di fiducia, per le proprie conserve e passate di pomodoro, solo prodotto italiano di qualità facendo così anche un'opera sociale perché il pomodoro cinese è coltivato per l'80% nella regione dello Xinjiang dove il governo pratica da tempo politiche di repressione e genocidio della popolazione locale e lavori forzati nei campi agricoli. Una violazione dei diritti umani confermata anche dall'Onu e dallo stesso Parlamento europeo' conclude Mariani.