Premiato da Confesercenti lo storico ambulante Alberto Guaitoli

“La nostra è stata un’attività di famiglia tramandataci dai genitori che purtroppo non siamo riusciti a trasferire a nuove generazioni di imprenditori come è avvenuto con noi parecchi anni fa - afferma Alberto Guaitoli - Il passaggio generazionale è una delle difficoltà in cui si trova il commercio ambulante, causato anche dal graduale declino dei mercati settimanali.

Declino iniziato con l’incertezza avviata dalla questione ancora irrisolta della Bolkestein, proseguito poi con la pandemia nella generale indifferenza della politica nei confronti delle problematiche delle imprese ambulanti e dei mercati. Le ricadute sulle imprese del settore sono state rilevanti, basti pensare che tra il 2020 e il 2022 a livello nazionale nell’ambulantato sono sparite quasi 19 imprese al giorno”.



“Durante i 14 anni in cui ho ricoperto il ruolo di Presidente Provinciale Anva Confesercenti - aggiunge Guaitoli - mi sono impegnato per la qualificazione e il rilancio dei mercati settimanali perché ritengo che questa attività sia la forma più antica, ma al tempo stesso più moderna di commercio che ci possa essere. Nell’era del web sembra assurdo ma è così, è un commercio che arriva vicinissimo alle persone, le raggiunge nelle piazze e nelle strade e, al contrario del commercio elettronico, il contatto è immediato, la merce si può toccare ed è un commercio che non “consuma” territorio e non inquina. Anche se ho cessato l’attività, il mercato e l’impegno sindacale in Anva Confesercenti, che resterà sempre dentro di me, ringrazio Confesercenti per questo importante riconoscimento”.



“Alberto Guaitoli – fa sapere Confesercenti Modena – ha svolto in questi anni un grande lavoro e per questo vogliamo esprimere un sincero e convinto ringraziamento per tutto quello che ha fatto per la categoria da lui rappresentata, diventando, per tutti gli ambulanti, un vero punto di riferimento”.



A premiare Alberto Guaitoli (nella foto da dx) Maurizio Innocenti, Presidente Nazionale ANVA, Marvj RossellI, Direttore Provinciale Confesercenti e il Coordinatore Provinciale ANVA Marco Poggi.