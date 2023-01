Prezzo esposto ed applicato alla pompa: antitrust avvia controlli

L'Autorità garante per la concorrenza, con il Nucleo speciale antitrust della Guardia di finanza, ha svolto ispezioni nelle sedi di Eni, Esso Italiana, Italiana Petroli, Kuwait Petroleum Italia e Tamoil Italia.I procedimenti, informa una nota, 'sono stati avviati anche sulla base della documentazione tempestivamente fornita dalla Guardia di finanza in merito alle infrazioni accertate sui prezzi dei carburanti praticati da oltre mille pompe di benzina (marchio Eni 376, marchio Esso 40, marchio Ip 383, marchio Kuwait 175, marchio Tamoil 48) distribuite su tutto il territorio nazionale'. L'Antitrust ha avviato le istruttorie in quanto la documentazione e i dati trasmessi dalla GdF farebbero emergere da parte delle compagnie petrolifere condotte riconducibili alla omessa diligenza sui controlli rispetto alla rete dei distributori, in violazione dell'art. 20 del Codice del Consumo.In numerosi casi è risultata difformità tra il prezzo pubblicizzato e quello più alto in realtà applicato; in altri è stata riscontrata l'omessa esposizione del prezzo praticato, ovvero l'omessa comunicazione al portale 'Osservaprezzi Carburanti', utile al consumatore per trovare la pompa con il prezzo più basso. In particolare, Eni, Esso, Ip, Kuwait Petroleum Italia e Tamoil non avrebbero adottato misure o iniziative idonee a prevenire e a contrastare queste condotte illecite a danno dei consumatori.I controlli intensificati alle pompe e, a monte, nelle sedi di compagnie petrolifere, rischiano però di incrementare il divario tra governo e categoria, in equilibrio già molto precario in vista dello sciopero annunciato e vincolato all'andamento dell'incontro programmato per domani tra governo e rappresentanze di categoria. Un punto, quello sul prezzo esposto medio e prezzo praticato, che si traduce in un ulteriore balzello per molti aspetti impraticabile per i gestori. Non sarebbero ancora specificate le modalità di esposizione del prezzo medio, e visto che il prezzo esposto praticato dal gestore deve essere per legge quello minino praticato (di fatto al Fai da Te), allora è evidente che anche nel momento in cui alla pompa il prezzo servito è maggiore ciò non comporta alcuna violazione. Il rischio segnalato dai gestori anche nella recente conferenza stampa a Modena di Faib Confesercenti, è comunque quello di entrare in un ginepraio burocratico e di regole che complicano la vita a titolari e gestori delle stazioni di servizio senza aumentare il livello di trasparenza e tutela dei consumatori finali.