Carlo Bonomi, presidente di Confindustria oggi a Mirandola in veste di imprenditore e di presidente Sidam azienda del biomedicale che, in linea con il percorso di crescita che da anni la contraddistingue, ha inaugurato un nuovo sito produttivo di oltre 2500 mq, il quarto nel distretto di Mirandola. Porterà lavoro per 100 persone in più. L'azienda, quando è stata rilevata nel 2015, contava 40 persone. Oggi ne conta 220. L'inaugurazione è avvenuta alla presenza del Prefetto Alessandra Camporota e del sindaco di Mirandola Alberto Greco.'Un percorso - ha affermato Bonomi - che mette insieme sviluppo, crescita occupazionale, ricerca, impegno sociale, legame con il territorio e sfide su un mercato internazionale'