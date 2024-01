Spilamberto, venticinque anni di attività di Tredigraph srl

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L'avventura ha avuto inizio nel lontano 1999, quando Vittorio Manzini e sua sorella Carlotta hanno condiviso il sogno di fondare un'azienda dedicata al rendering 3D.Con pochissime risorse ma una forte passione, il 9 gennaio è nata Tredigraph, in un modesto ufficio di 12 metri quadrati. Il gruppo è cresciuto velocemente con l'ingresso in società di tre giovani appassionati e talentuosi, Alessandro Roli, Marco Bertini e Luca Bertini.Guardando indietro, a 25 anni di distanza, Vittorio Manzini riflette con soddisfazione sulla strada percorsa insieme, una strada che ha visto Tredigraph crescere e affermarsi.

'Un punto di svolta cruciale è arrivato nel 2006, quando, dopo vari tentativi infruttuosi di proporre animazioni 3D a clienti che non ne percepivano l’utilità, un notissimo e visionario imprenditore della robotica ha compreso il potenziale di questo strumento e, per primo, ha deciso di darci fiducia. La richiesta? Creare un’animazione che rendesse comprensibili e immediate le sue idee che anticipavano di diversi anni i concetti dell’Industry 4.0. Il video è stato un successo e ci ha aperto le porte a moltissime future collaborazioni'.



Le difficoltà della crisi del 2009 hanno colpito duro, ma Tredigraph ha perseverato, trasformando le animazioni 3D e le video produzioni nell'elemento centrale delle sue attività.

Gli investimenti continui in tecnologie all'avanguardia, ricerca e sviluppo, formazione e innovazione hanno contribuito a posizionare Tredigraph tra le principali aziende italiane nel campo dell’animazione digitale per il settore industriale.





Oggi può contare su un’esperienza solida che mette a disposizione dei propri clienti e su un parco attrezzature molto performante, alimentato per oltre il 98% dal nuovo impianto fotovoltaico da 49 kW completato nel 2023.



Apprezzato anche l’intervento del sindaco di Spilamberto, Umberto Costantini, che ha voluto festeggiare con l’azienda la giornata. 'Tredigraph supporta i suoi clienti nel loro bisogno di far emergere idee e innovazioni; con creatività aiutate le aziende a comunicare nel mondo i loro prodotti, le loro tecnologie; questo è molto importante e diventa un grande vantaggio non solo per voi e per loro, ma anche per tutto il territorio. Per questo sono qui con la fascia tricolore a rappresentare una comunità intera e per dirvi grazie per il vostro lavoro quotidiano'.



'Venticinque anni sono un traguardo importante per un’azienda e mi consentono di dedicare a tutti i collaboratori di oggi e di ieri, a tutti i clienti che ci danno fiducia e ai fornitori che ci affiancano, un sincero e affettuoso ringraziamento - commenta Vittorio Manzini -. I successi ottenuti sono merito di ciascuno e ciascuno deve sentirsene parte. Non una fine bensì un nuovo inizio, più intenso, più consapevole, più maturo ma sempre illuminato dal faro della passione e dei valori che da sempre mi e ci hanno guidato'.