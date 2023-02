Sprofondo Modena, dal 2012 perse 280 attività commerciali. La metà in centro

Andando nel dettaglio dei numeri: il commercio al dettaglio è calato, nel periodo 2012-2022, di 280 unità passando da 1.738 a 1.458 imprese, con una riduzione consistente avvenuta in centro storico, dove sono state abbassate 137 serrande (da 691 unità del 2012 a 554 del 2022).Un tracollo c'è stato per i negozi specializzati (abbigliamento, mobili, giocattoli, libri, calzature), passati da 626 del 2012 a 486 del 2022: volatilizzate 140 attività - oltre la metà in centro storico (76) - e di cui 22 solo nel periodo 2019-2022.Male anche il commercio ambulante, che ha perso oltre il 35% delle imprese attive nel 2012, passate così da 179 a 115.Per bar e ristoranti, che fino al 2021 avevano avuto una crescita inarrestabile, nel 2022 c'è stata una inaspettata battuta d'arresto: chiuse ben 35 imprese rispetto al 2021, con il risultato che si passa da 859 unità del 2012 a 863 nel 2022 (erano però 898 nel 2021).Sulla ricettività il saldo continua ad essere positivo: le imprese sono aumentate da 53 del 2012 a 93 del 2022, ma i numeri non devono trarre in inganno, perchè nella grandissima parte dei casi, non siamo di fronte a nuove imprese, ma ad attività di piccolissima taglia (b&b e room&breakfast), come quelle affiliate al circuito Airbnb, che sono dovute emergere imprenditorialmente e fiscalmente per poter continuare a lavorare.

'Per ciò che riguarda il commercio – sottolinea Riccardo Pisani (nella foto), presidente Confcommercio città di Modena – Modena è in linea con l'andamento nazionale: negli ultimi 10 anni, complice la riduzione dei consumi, sono scomparsi a livello nazionale oltre 85mila negozi fisici - di cui oltre 4.500 spariti durante la pandemia - , abbiamo al contempo assistito all'ulteriore consolidamento del canale delle vendite on line da parte dei giganti del web, anche se da mesi cominciamo a intravedere un incremento nelle preferenze di acquisto nei negozi tradizionali'.



Anche per Modena è poi il caso di fare una distinzione degli esercizi commerciali tra centro storico e periferia: nel centro storico la chiusura degli esercizi commerciali rappresenta una chiusura definitiva di punti vendita, mentre in periferia si assiste al fenomeno dei cosiddetti “accorpamenti” tra più unità e relative superfici, che in centro storico è spesso tecnicamente impossibile fare.



'Fa riflettere la fotografia per il settore della ristorazione – sottolinea Pisani – che, nonostante un trend inarrestabile in atto da oltre 10 anni di aumento dei consumi alimentari extradomestici e il buon andamento dei flussi turistici, ha segnato il passo nel 2022: ha pesato, probabilmente, l'effetto di crisi aziendali generate dal Covid e rivelatesi senza via d'uscita nel corso dell'anno scorso'.



'Sul commercio - dichiara Pisani - la china potrà essere almeno arginata se il nuovo Piano regolatore e i progetti di rigenerazione urbana connessi al PNRR saranno strumenti di sviluppo urbanistico e non mere operazioni immobiliari, in cui i servizi di prossimità, a partire dai negozi, siano elementi di qualità urbana e coesione sociale. La situazione - conclude Pisani, è poi preoccupante per il livello raggiunto dai costi energetici e per la crescita dell’inflazione che da un lato incidono in modo pesantissimo sui costi di approvvigionamento e di produzione delle attività e dall’altro minano in potere d’acquisto dei clienti riducendone i consumi, minacciando la sostenibilità economica di molte imprese'.