TeamSystem premia i Best In Class: i migliori commercialisti e consulenti del lavoro

Il raggiungimento di questi risultati non sarebbe mai stato possibile senza l’incredibile lavoro di imprese e professionisti, i quali - sfruttando l’innovazione digitale e adattandosi al mercato - hanno saputo rilanciare il mondo imprenditoriale.Ne è convinto anche Giuseppe Busacca, General Manager BU Professional Solutions di TeamSystem: “Le nostre imprese sono infatti chiamate ad affrontare sfide complesse e articolate, mentre il professionista diviene sempre più punto di riferimento e partner strategico, svolgendo una funzione centrale per la stabilità e la crescita del nostro sistema economico”.In questo quadro TeamSystem, in collaborazione con Euroconference e la rivista Forbes, ha aperto le iscrizioni per Best In Class 2023, l’appuntamento che si propone come approfondimento di tematiche economiche e finanziarie ma - soprattutto - si configura come premiazione delle cento eccellenze italiane fra consulenti del lavoro e commercialisti.TeamSystem, com’è noto, è il gruppo italiano che più di tutti ha lavorato per fornire soluzioni di innovazione e digitalizzazione ad aziende, professionisti e associazioni. La tech company, dunque, fornisce tutti gli strumenti necessari per rispondere alle richieste sempre più esigenti di mercato e clienti.Per candidarsi a diventare uno fra i Best In Class dell’anno è sufficiente inviare la propria application sulla pagina dedicata di TeamSystem entro il 13 marzo 2023. La giuria di alto profilo premierà i partecipanti secondo metodi di giudizio uniformi e - soprattutto - entro tre categorie.Queste sono: Crescita e Competenza, valorizzando chi più ha ampliato le proprie conoscenze professionali; Innovazione Digitale, per i professionisti che hanno fatto delle nuove tecnologie un faro; Valore economico e sviluppo di business, per tutti coloro che hanno ampliato il giro d’affari e aiutato le aziende ad aumentare il proprio valore.Durante l’evento finale, proprio come quello di Cernobbio 2022 (“Lo Scenario delle Professioni: oggi e domani”), si premieranno i candidati risultati più validi.