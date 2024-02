Trattori davanti al Parlamento Europeo, Meloni condivide la protesta

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Sugli agricoltori 'penso che si sia sbagliato molto. Sono leader di un partito che in Europa ha votato contro la gran parte delle questioni che oggi giustamente gli agricoltori pongono', ha detto la premier Giorgia Meloni rispetto alla protesta degli agricoltori a Bruxelles, nei pressi della sede del Parlamento EuropeoColdiretti ha sottolineato un primo risultato grazie al pressing degli agricoltori, ma vuole di più. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato deroghe alle norme Ue sull’obbligo di mantenere i terreni incolti.

“Serve la cancellazione dell’obbligo di lasciare incolto il 4% dei terreni destinati a seminativi, la nuova bozza di deroga che la Commissione sta proponendo va corretta perché contiene troppi vincoli. È ora che l’obbligo venga eliminato definitivamente -ha sottolineato il presidente Ettore Prandini-. Chiediamo alle future istituzioni Ue di iniziare fin da subito a riflettere su come adattare la futura Pac alle rinnovate esigenze di redditività e competitività delle imprese agricole nel nuovo scenario internazionale”.

Sulla stessa lunghezza d’onda Confagricoltura che ha bollato la riforma come “inadeguata alle reali esigenze di produttività e competitività delle imprese agricole”. Su richiesta dell’Associazione venerdì prossimo è convocato al Masaf un tavolo tecnico per definire una proposta unitaria da sostenere in Europa. E intanto Massimiliano Giansanti ha consegnato un documento esplicativo oggi a Verona, a Fieragricola, al ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida