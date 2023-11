Trimestrale Ferrari, ricavi in crescita del 23%

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Ferrari ha annunciato oggi i risultati preliminari consolidati relativi al terzo trimestre e ai nove mesi conclusi il 30 settembre 2023. I ricavi netti sono pari a 1.544 milioni, in crescita del 23,5% rispetto all’anno precedente, con consegne totali pari a 3.459 unità, in aumento dell’8,5% rispetto al terzo trimestre 2022.

Numeri

Adjusted Ebit pari a 423 milioni di euro, in crescita del 41,6% rispetto all’anno precedente, con un margine dell’adjusted EBIT pari al 27,4%. Utile netto adjusted pari a 332 milioni di euro e utile diluito per azione adjusted pari a 1,82 euro.

Adjusted Ebitda pari a 595 milioni di euro, in aumento del 37,0% rispetto all’anno precedente, con un margine dell’Adjusted Ebitda pari al 38,6%.

Generazione di free cash flow industriale pari a 301 milioni di euro.



La dichiarazione



'Un altro trimestre da record, con una crescita degli utili trainata da un mix ancora più ricco e dal continuo appeal delle personalizzazioni, che ci porta ad aumentare la guidance per l’anno.



Il portafoglio ordini rimane ai massimi livelli grazie alla forte domanda in tutte le aree geografiche e si estende a tutto il 2025 - ha commentato l’amministratore delegato Benedetto Vigna -. L'unicità del nostro marchio, che ancora una volta ha contribuito a questo successo, è di ispirazione per tutto ciò che facciamo: dai lanci di nuovi modelli, tra cui le ultime 296 Challenge e 499P Modificata, alle esperienze esclusive che offriamo ai nostri clienti, come il recente Ferrari Gala di New York e le Finali Mondiali al circuito del Mugello'.