A Modena preghiera pro-Lgbt, a Cremona la Vergine dileggiata al Pride

La preghiera che si terrà questa sera a Modena nella parrocchia di Gesù Redentore 'per il superamento dell’omotransfobia' e a favore dei gruppi Lgbt, arriva all'indomani di quanto avvenuto nel fine settimana durante il Cremona pride con una statua travestita da Madonna, con i seni scoperti.A ben vedere mettere a confronto i due eventi non è affatto pretestuoso o provocatorio. Da una parte una Chiesa che si unisce in una veglia di preghiera per sottolineare come 'tante comunità cristiane in questi ultimi anni abbiano aperto le loro porte ai gruppi di cristiani Lgbt+', dall'altro una comunità Lgbt che si fa beffe dei simboli sacri, così come aveva fatto con la stessa immagine di Gesù crocefisso a Roma ().E infine, onestamente, guardando queste fotografie è difficile immaginare chi sia vittima di questa corsa al presunto politicamente corretto, se la comunità Lgbt o la comunità che si riconosce nei simboli cristiani e che almeno dalla propria Chiesa, forse, si aspetterebbe di essere accolta.