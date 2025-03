Aimag nelle mani di Hera, ora a Modena e nella Bassa è Pd contro Pd

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Da una parte il Pd di Mirandola di Anna Greco e Luigi Costi che si pone in aperto contrasto all'operazione che porterà Hera ad avere il controllo esclusivo di Aimag, dall'altra il Pd provinciale di Stefano Vaccari che applaude a scena aperta all'operazione. Il Pd in provincia di Modena ha tanti problemi ma quello rappresentato dai 'ribelli' di Mirandola è balzato con prepotenza al primo posto.

Lungi dall'obbedire senza discutere, i Dem mirandolesi giocano il tutto per tutto per dire no all'addio al controllo pubblico di Aimag e questo ha spiazzato il Pd provinciale, tanto da costringere il segretario provinciale Stefano Vaccari a intervenire a difesa dei sindaci della Bassa che vogliono procedere a tutti i costi con l'accordo (e quindi anche del sindaco leghista Letizia Budri).

Insomma Vaccari si schiera con l'odiato avversario leghista pur di benedire la definitiva acquisizione da parte di Hera di Aimag e il Pd mirandolese resiste e gioca una partita tanto nobile quanto al momento apparentemente perdente. I poteri forti da una parte, il potere della difesa delle promesse fatte ai cittadini dall'altro. Sfida impari, ma comunque apprezzabile. Del resto i Dem mirandolesi avevano dimostrato una certa vivacità anche sul caso della chiusura del punto nascita di Mirandola, schierandosi contro il potere regionale di De Pascale. Ma se in quel caso sembrava una difesa d'ufficio (comunque sacrosanta e non facile come dimostra lo speculare silenzio-assenso di Dem montanari doc come Muzzarelli e Braglia sul caso speculare del punto nascita di Pavullo), su Aimag la sfida è vera e il risultato è tutt'altro che scontato. Certo l'asse di ferro Vaccari-Righi-Budri parte in vantaggio, ma a volte Davide (l'agguerrito Pd di Mirandola) può fare il miracolo di mettere al tappeto Golia.