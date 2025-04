Anpi: 'Governo Usa aggregato affaristico mafioso', Mezzetti e Braglia applaudono

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Modena, l'antifascismo si relativizza: l'ANPI e le istituzioni applaudono l'attacco agli USA e ridefiniscono fascismo e libertà



Posto che in Piazza Grande alle celebrazioni e al comizio principale per il 25 aprile, tra i circa duemila presenti, I giovani non c'erano (pur rappresentati sul palco dalla ragazza del liceo) ci siamo posti, ci siamo opposti nei panni di un giovane di vent'anni che si fosse trovato di fronte a quelle parole pronunciate da Vanni Bulgarelli presidente di Albi e dal sindaco di Modena



Un palco dove A differenza dello scorso anno in cui zelinski e i suoi sodali venivano assimilati a partigiani e Putin attaccato e condannato su ogni fronte quest'anno la figura del leader Russo svanisce, non viene quasi considerata declinata dal Presidente ampi nella sua definizione ormai storica quella di un dittatore.

E dove lo stesso presidente ampi sceglie invece come bersaglio simbolo quasi di un male assoluto e globale non Putin ma Trump e il governo degli Stati Uniti. Con il plauso convinto di sindaco e presidente della provincia.E infatti nel momento in cui vanno i Bulgarelli presidente ampi dopo aver messo in guardia Dalla crescita di un nuovo fascismo che si nutre di odio di parole d'odio e discriminazione razziale e sociale fa riferimento al governo degli Stati Uniti definendolo un aggregato affaristico mafioso, cupola della destra liberticida mondiale che quei paradigmi sostiene che scatta l'applauso convinto e forte del sindaco di Modena Massimo Mezzetti e del presidente della provincia Fabio Braglia. Almeno loro li abbiamo visti chiaramente non sappiamo perché un conto è che lo dica a Vanni Bulgarelli.

Perché un conto è che lo dica Vanni Bulgarelli, nel suo incarico di parte e nella sua battaglia politica, un conto è che tutto ciò sia sottoscritto in un applauso fiero è convinto dal sindaco di Modena e del presidente della provincia in una cerimonia istituzionale.Se invece no anche in questa occasione l'odio politico e la contrapposizione politica nei confronti di Donald Trump tra l'altro eletto anche dalla pancia di quella America fatta di lavoratori di cui il presidente ANPI vorrebbero ancora pensavo di rappresentare, ha ormai assunto un livello di cecitàtalmente alto da trascorpirsi a livello istituzionalePerché le conseguenze di quell'applauso, se coerente, dovrebbero trascorpi allora per tutto l'anno ci aspetteremo ci aspetteremo che sindaco presidenza della Provincia ripudiassero a questo punto un governo che ritengono simbolo antidemocratico simbolo di odio.Ma dal discorso di Piazza Grande c'è di più e c'è tanto di più, o tanto di meno rispetto anche solo il comizio dello scorso anno in cui lampi venne fatta a parlare per ultima.Sia gli interventu di Bulgarelli che di Mezzetti hanjo messo in discussione i confini tradizionali del concetto di fascismo, spostandolo da una precisa collocazione storica o ideologica, attualizzandolo in una dimensione comportamentale, valoriale e individuale. Non è più questione di destra o sinistra, ha lasciato intendere, ma di adesione o meno a principi come libertà, solidarietà e giustizia sociale.Ecco quindi che la repressione dei diritti delle minoranze, la criminalizzazione delle lotte sociali, la gestione violenta delle migrazioni e la diffusione di linguaggi d’odio diventano – nella visione del presidente dell’ANPI e del sindaco– i nuovi segni distintivi del fascismo contemporaneo. Che può essere vero, anzi è vero, ma pone gli stessi su un terreno pericoloso soprattutto per la sinistra. Perché quei valori sono universali e sono e sono stati erroneamente, in questi anni, patrimonio di una certa parte politica.Bulgarelli ha elencato una serie di realtà e lotte internazionali – dalla resistenza dei popoli oppressi ai movimenti per la libertà in Iran e Myanmar, dai giovani studenti alle ONG che salvano vite in mare – accomunate tutte da un’identica battaglia: quella antifascista. L’antifascismo diventa così un’identità globale e trasversale, che non si esaurisce nella celebrazione del passato ma vive nell’impegno quotidiano, a partire dal singolo.Il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, ha fatto eco alle parole di Bulgarelli, tracciando un ritratto inquietante dello 'spirito del fascismo', che sopravvive anche laddove le camicie nere sono scomparse. Un fascismo “di ritorno”, ha detto, che si manifesta attraverso egoismo, arrivismo, nepotismo, razzismo e culto della personalità. Secondo Mezzetti, il vero pericolo è credere che il fascismo sia un fenomeno consegnato alla storia: la sua essenza, ha sottolineato, è ancora tra noi, mascherata ma viva.In piazza e andata in scena nuova lettura della storia e dell’attualità, accettando l’idea che “fascismo” e “antifascismo” non siano più categorie legate alla politica dei partiti, ma alla coscienza e al comportamento individualeIn questo clima, Modena si conferma città della memoria e della lotta, ma anche laboratorio di un pensiero che reinterpreta il passato alla luce delle contraddizioni del presente. E che, proprio per questo, fa discutere.