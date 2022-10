Auto-test di fine isolamento negato senza terza dose: l'ultimo baluardo della discriminazione

Le barriere della discriminazione nei confronti dei non vaccinati (considerando tali anche coloro che hanno fatto una, due ma non tre dosi), introdotte con decreti politici al di la della loro fondatezza scientifica, sono state via via abbattute. Nelle scuole (dove il personale non vaccinato o senza ciclo completo o guarito da più di 3 mesi è ora considerato alla stregua dei vaccinati con ciclo completo), nello sport (dopo indimenticabili mesi di aberrante discriminazione nell'accesso e nella partecipazione allo sport di minori non vaccinati ai quali era impedito anche salire sugli autobus), e in altri ambiti lavorativi (esclusi quelli sanitari), dove l'avere scelto di non vaccinarsi in via sperimentale era motivo di sospensione dal lavoro senza stipendio e ora non lo è più. Più di recente un altro baluardo della discriminazione politica, introdotto per decreto senza spiegazione scientifica, attraverso la differenziazione dei tempi di quarantena per vaccinati con terza dose e non vaccinati o parzialmente vaccinati, è caduto.Gi.Ga.