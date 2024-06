Barcaiuolo non ha perso: con le preferenze ha allontanato Dondi e Rossini

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Per mantenere il potere elettorale.



Con quale finalità, se non vincere? Per avere persone fidate da controllare, meglio se facenti poca ombra. E poter poi inserire, quando sarà ora, le persone più vicine nei posti che contano: alla Regione, al Parlamento, in Europa. Senza la concorrenza sul territorio degli alleati.

In tutti i comuni Fdi perde diversi punti fra europee e comunali, a favore delle civiche e dello stesso Pd. In comuni come Sassuolo ne perde addirittura 10. Ne perde anche a Carpi, dove era candidata Annalisa Arletti, la moglie di Barcaiuolo. Si potrà dire che è normale che le civiche drenino voti e che anche il PD ne ha lasciati per strada.



Ma con una differenza fondamentale: che a differenza del segretario del Pd Roberto Solomita - che ha puntato a presentare la squadra migliore e la coalizione migliore in ogni comune per tentare di vincere, arrivando a digerire alleati come Azione Calenda e il Movimento 5 Stelle - a Barcaiuolo non interessa vincere: gli interessano solo le “sue” preferenze gerarchiche: quelle dei capolista, quelle direttamente riferibili al partito, al “suo” partito. Gli interessano per quello che dimostrano, ovvero chi sia il più forte; e per quello che portano in prospettiva, ossia consiglieri regionali e parlamentari europei. Ed è qui che si scatena l’organizzatissima macchina da guerra di FdI. Capace di indirizzare tutte le preferenze del partito sul candidato prescelto dal vertice, massimo su due, con lo stesso leader che invece di restare imparziale “spinge” per il prescelto. Per mostrare la sua forza politica. Secondo un modello consolidato negli anni dalla destra di Galeazzo Bignami al quale Barcaiuolo, politicamente parlando, deve molto e deve restituire molto.



Per questo a Modena abbiamo Ferdinando Pulitanò che con oltre 800 preferenze doppia Daniela Dondi – candidata appositamente per farle ricordare i rapporti di forza - e il consigliere uscente Elisa Rossini. A Carpi Federica Carletti, alla prima candidatura, sfiora le 600 preferenze personali. A Sassuolo Alessandro Lucenti supera le 300, con Luca Caselli poco sotto.

Ecco che il partito non è un organo al servizio dell’elettore: diventa una macchina al servizio del leader e della sua squadra ristretta. Per questo per Barcaiuolo non è una sconfitta: lui ha mostrato i muscoli e ha vinto prima - con le candidature - e dopo - con le preferenze. Se è una sconfitta lo è solo per la politica.

