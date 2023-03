Bonaccini presidente Pd, ma è davvero promozione? Anonimi predecessori

A Carpi si tratterebbe di puntare su Stefania Gasparini e a Modena su Andrea Bosi . Una scelta di spoil system indubbiamente coraggiosa e che dimostrerebbe in modo plastico la volontà di svincolarsi dal sistema (anche economico) che governa il territorio. Probabilmente una scelta che spezzerebbe le vecchie logiche da manuale Cencelli e risponderebbe al nuovo mandato di discontinuità avuto dagli elettori delle primarie. Insomma, una scelta che potrebbe dimostrarsi anche proficua in termine di consenso. E col consenso arriverebbero anche i conseguenti riposizionamenti 'strategici' locali, a partire da quello del sindaco Muzzarelli. La fedeltà del resto in politica è un concetto dinamico. Giuseppe Leonelli

