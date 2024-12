Buon Anno da La Pressa, un 2025 ancora senza padrini e senza padroni

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Intanto la Modena ricca, conservatrice, che ancora vive sui tesoretti accumulati dalle generazioni precedenti, sembra andare avanti come sempre. Fedele a una linea politica che di valoriale ha solo il nome. Accogliente purchè la accoglienza non destabilizzi troppo.

Sempre restia a lasciar spazio al pensiero difforme, come dimostra, purtroppo, la povertà della offerta culturale cittadina.



Eppure, in una Modena dove tutto si tiene, dove le istituzioni, il mondo dell'associazionismo, i sindacati, finanche la Diocesi, fanno quadrato e si esprimono a una sola voce, dove l'opposizione è parte del grande gioco della riproposizione gattopardesca del tutto, continua a battere l'orgoglio per una ricerca di verità e, finanche di ribellione. Una ricerca spesso individuale, che fiorisce in piccoli gruppi non organizzati che non ambisce a ribalte collettive perchè consapevole dell'altissimo rischio di corruzione che il collettivo subisce, in una realtà privata dall'ossigeno dell'alternanza.

A questo respiro profondo, a questa resistenza a volte inconsapevole, fatta di gesti d'amore, di vero altruismo, anche di negazione di sè, il nostro giornale in questi anni si è rivolto in modo particolare.



Un'anima vitale che ha fatto la città e l'Emilia grande nonostante la retorica istituzionale e ideologica, un'anima laboriosa, lontana dal politicamente corretto, da totem e tabù, e che - pur conoscendone la forza cinica - si prende gioco del potere e delle sue assurde alchimie sistemiche.



All'Emilia reale, slegata dai compromessi, agli obblighi e ai ricatti silenziosi frutto di paura o di ambizione, poco importa, La Pressa continuerà - a Dio piacendo - a parlare anche nel 2025. Come abbiamo fatto in questi otto anni, con impegno, a volte sbagliando, ma sempre con al centro la volontà di cercare una verità. O almeno una delle tante verità non inquinate dal racconto conveniente. Una narrazione che passa dalla cronaca della quotidianità ad analisi di più ampio respiro, senza padrini e senza padroni. Consapevoli di quanto questo possa costare anche in termini di isolamento e di marginalizzazione, a volte finanche subendo il venticello leggero della calunnia, sia da parte delle istituzioni, da sempre occupate dalla stessa maggioranza, che di una fetta di opposizione. Due facce di una politica abituata agli applausi e poco propensa ad accettare critiche. Una libertà da confermare ogni giorno, preziosa proprio nella misura in cui la riconferma diventa complessa e ostacolata. Gratificati nel nostro lavoro dai risultati positivi ottenuti anche quest'anno, sia in termini di aumento dei lettori, sia in termini di attenzione e incremento di investimento da parte degli inserzionisti che consentono, con la loro pubblicità, la tenuta economica della società che edita il quotidiano. Una libertà davvero a servizio dei lettori per continuare a contribuire, nel nostro piccolo, a quel respiro tanto silenzioso quanto puro che ha reso il nostro territorio quello che è.

Buon Anno!

Giuseppe Leonelli