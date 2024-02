Centrodestra Modena, perchè non fare Primarie tra Giacobazzi e Negrini?

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Sarebbe una mossa sorprendente, spiazzante e, in una qualche maniera di rottura con tutti gli schemi che caratterizzano la coesistenza del sistema Modena con quello delle opposizioni cartonate, che non fanno nulla per dimostrare il contrario.



Poi magari siamo noi ingenui, in realtà il centro destra sta tardando nello svelare le carte perché sanno cose che noi non sappiamo e allora lasciano a Mezzetti l’illusione che ancora una volta a Modena si vincerà facile.



La nostra è fantapolitica, non ci sarà nessuna sorpresa e, dal canto nostro, non ci permettiamo di dare consigli in materie che non ci competono. Tuttavia, se proprio non sanno come sbrogliarla, tentare una mossa che, se non vincente, sicuramente mostrerebbe un segno di discontinuità rispetto al presentarsi per il solo partecipare alle elezioni, non sarebbe una cattiva idea. Darebbe finalmente il segnale che il centro destra modenese, ideologicamente non si affida a De Coubertin e fa propria un’idea di partecipazione.

Ma appunto, è fantapolitica.

Stefano Bonacorsi