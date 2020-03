Chiudere tutto per riaprire o chiudere a metà per non riaprire più?

'Se ci fermiamo per un paio di mesi e ci occupiamo solo di salvare la pelle, forse potremmo uscirne con una semplice recessione, più o meno come nel 2008. Se invece ci intestardiamo a far ripartire l'economia subito, e questo aiuterebbe la circolazione del virus, potrebbe essere la catastrofe'. Così Luca Ricolfi, sociologo, ordinario di Analisi dei dati all'Università di Torino, intervistato da Alessandra Ricciardi, per Italia Oggi. Il prof. Ricolfi è uno che i numeri li conosce, li analizza, li legge. E questa è la conclusione che il 4 marzo ha tratto dalle informazioni disponibili sugli effetti del coronavirus in termini di contagio, ammalati, morti. E' convinto che non è ancora troppo tardi per una terapia d'urto che non pretenda di rimettere in moto l'economia nel breve periodo ma che garantisca un rafforzamento straordinario del Sistema Sanitario Nazionale, per fare fronte ad una prova epocale. Ridurre al minimo l'attività produttiva, in modo da garantire la sopravvivenza ed i servizi essenziali, ma per il resto tutto deve o dovrebbe essere concentrato a rafforzare il sistema sanitario per una terapia d'urto.In una fase in cui è davvero difficile, al netto del chiacchericcio social, districarsi anche tra le teorie, le previsioni e le ricette (spesso divergenti), di autorevoli studiosi, è comunque chiaro che la via italiana (e fino a qualche giorno con la sua variante emiliane), al contrasto alla diffusione del virus si è dimostrata e si sta dimostrando assolutamente insufficiente.La mezza via, tutta italiana, per la quale si possono tenere aperti i locali e ristoranti ma con clienti a debita distanza, fatta di indicazioni senza obblighi (esempio si al locale per l'aperitivo ma a distanza, in alcuni casi misurata dagli ispettori tra tavoli interni e tavolini all'aperto dei locali muniti metro, come visto in pomposa), fatta di regole senza controlli, non regge. 'E' meglio una chiusura parziale a tempo indeterminato e senza garanzie, od una chiusura totale a tempo e con garanzie?'. La comunità cinese che gestisce le centinaia di negozi ed attività in città, si è risposta subito. Decidendo di chiudere. All'unisono. Con sacrificio e responsabilità, certo, ma di chiudere. 'Anche stando bene, come recita uno dei cartelli con cui un parrucchiere gestito da cittadini cinesi ha informato la propria clientela dello stop. Proprio perché è quando il peggio rischia di arrivare che ci si difende meglio. Chiudere totalmente per due settimane o tre per non chiudere per sempre. Questa è la conclusione emersa dall'analisi del prof Ricolfi, questa è la via cinese. E questa, per ora, non è la via Italiana.I cinesi lo hanno fatto qui, a Modena, così come nel loro continente, dove i nuovi casi in un giorno sono stati inferiori a quelli italiani. Stupendosi del perché il mondo intorno a loro, qui, in Italia, in Emilia-Romagna, a Modena, non si è mai fermato. Non ha mai chiuso, oltre alle scuole, teatri e cinema nulla. Se non volontariamente. Nemmeno quando i casi aumentavano. Non solo dei deceduti (liquidati troppo spesso come anziani che sarebbero comunque morti a seguito di complicanze, anche di una influenza), ma anche nel numero dei ricoveratiAnello fondamentale, quest'ultimo, di tutto il sistema salva-vita che già gli aumenti dei casi di contagio rischiano ormai di saturare. L'aumento di 20 soggetti in più in terapia intensiva in un solo giorno in Emilia-Romagna segna un dato drammatico. Se consideriamo che si tratta poco meno del numero dei posti di terapia intensiva a disposizione tra gli ospedali Policlinico e Baggiovara. E non si tratta solo di persone anziane. Ed è per questo che la consapevolezza che ancora la metà dei contagiati possono combattere e vincere il virus, da casa, non può soddisfarci. Non può tranquillizzare. Perché è all'altra metà dei contagiati, dei ricoverati, che dobbiamo guardare. E verso la quale, forse, devono iniziare a guardare tutti coloro che anche questa sera hanno affollato le vie della movida modenese, come nulla fosse sperando (in maniera alla fin fine anche compresibile), di esorcizzare in un apericena ciò che di peggio, potrebbe davvero succedere.Gi.Ga.