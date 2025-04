Cisl: Papaleo rieletta al vertice, ma il plebiscito è davvero positivo?

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Con un plebiscito, 90 voti su 91, il congresso della Cisl di Modena e Reggio Emilia ha riconfermato ieri Rosamaria Papaleo alla guida del sindacato di Modena e Reggio Emilia. In primo luogo occorre registrare con soddisfazione la riconferma di una donna ai vertici di un sindacato importante come la Cisl, dato tutt'altro che scontato se si considera quanto i vertici degli enti di rappresentanza nel nostro territorio, ma non solo, oltre le tante dichiarazioni di facciata, siano per la stragrande maggioranza occupati da uomini. La questione di genere rispetto ai luoghi decisionali del potere non è banale ed esempi come quello della Papaleo sono indubbiamente da salutare con favore.

Fatta questa premessa, è opportuno interrogarsi se l'elezione plebiscitaria rappresenti davvero un elemento positivo per la dinamica democratica interna a un'associazione, a un partito o a un sindacato. Nel contesto del grande tema della crisi della rappresentanza che ormai da lungo tempo questi enti stanno vivendo, credo che un capitolo importante meriti proprio la capacità di queste comunità di dar voce al pluralismo che vivono dentro alle proprie mura.

Come detto, non è in discussione la figura e le capacità della rieletta segretaria, ma quante probabilità realisticamente vi sono che all'interno di un grande sindacato, con tante anime, tante sensibilità e tanti carismi, 90 delegati su 91 decidano di unirsi su una visione unitaria? Davvero non vi era all'interno della Cisl una mozione difforme, capace di dialogare, interagire, arricchire il dibattito? Il tema è che questa uniformità rappresenta sempre più spesso una costante e il dibattito interno, anche aspro, viene vissuto dai vertici degli enti di rappresentanza come un momento di rischio, come una 'conta' fratricida.Certo, gestire il pluralismo è complicato, ma il negarlo porta a un rischio peggiore: quello di un appiattimento e di una apertura a idee nuove e originali solo di facciata. Una sorta di democrazia 'instradata' che porta inevitabilmente anche a un mancanza di ossigeno rispetto alle proposte che poi il sindacato (così come qualsiasi altro ente) è chiamato a mettere in campo rispetto al proprio mandato, nei luoghi di lavoro e nei tavoli di mediazione istituzionali. Sappiamo tutti qual è il lavorio delle eminenze grigie in vista dei momenti assembleari; una attività che parte mesi in anticipo con la finalità di raggiungere l'obiettivo: l'elezione per acclamazione è il sogno dell'establishment, quella quasi bulgara una buona alternativa. E così davanti a un segretario o un presidente eletto con consensi stellare, questi dubbi sorgono e con essi la subitanea simpatia per quel 1 su 91 che ha avuto la determinazione di dire no.