Cittadini stremati dalla politica dell'improvvisazione

Pochi giorni fa ( qui l'articolo ) il Direttore dell'azienda ospedaliera Universitaria di Modena Vagnini da uomo di scienza (e coscienza) aveva espresso le proprie perplessità rispetto all'avvio della campagna vaccinale in Inghilterra, ribadendo, come aveva già fatto nei mesi scorsi, che per avere evidenze scientifiche in termini di efficacia, effetti secondari e, in sintesi, per avere quelle garanzie che la scienza chiede, un'avvio della campagna vaccinale ragionevole e fondato su validi presupposti non si dovrebbe/potrebbe avere prima della primavera. Chiaro? Evidentemente no, almeno per il mondo della politica sanitaria che, piaccia o no, in Emilia-Romagna è rappresentato dal Presidente Bonaccini e dall'assessore alla sanità Donini.Quest'ultimo, come se mille valutazioni di carattere scientifico non fossero state fatte, ha applaudito ieri all'accelerazione ( qui l'articolo ), annunciata dal commissario Arcuri, nella distribuzione dei vaccini e nella campagna vaccinale già subito dopo le festività. Con tanto di logistica per stoccare le dosi a -80 gradi previsti dal vaccino tedesco. Partendo proprio dai medici che questa corsa l'hanno di fatto condannata. Confermando ancora una volta che il presupposto scientifico alla base delle scelte politiche, è un concetto usato a corrente alternata dalla politica. Spesso foglia di fico per coprire la propria incapacità di scegliere o, peggio, la propria politicamente assurda capacità di improvvisare. In presa al protagonismo politico.Un altro esempio, passato più in sordina di altri, ma relativo un provvedimento forte assunto sul fronte della politica sanitaria, è l'acquisto e la diffusione, da parte della Regione, di 2 milioni di test rapidi antigenici da distribuire anche ad asintomatici. L'assessore Donini la annunciò alcune settimane fa in diretta Facebook con a fianco la responsabile del reparto di malattie infettive del Policlinico Cristina Mussini che esattamente un minuto prima aveva chiaramente affermato che l'attendibilità dei test era maggiore in ambito ospedaliero, e su pazienti sintomatici. Confermando l'elevata possibilità, su pazienti asintomatici, di avere la moltiplicazione di falsi negativi. Un concetto chiaro, che avrebbe dovuto orientare altrettanto chiaramente la scelta politica, soprattutto sul fronte della distribuzione. Niente. L'assessore si è affrettato ad acquistare (dichiaratamente anche dall'estero con spese maggiori) i test da distribuire a tappeto anche agli asintomatici. Il risultato confermato nei giorni scorsi nella Cra Vignolese dove una donna asintomatica è risultata positiva al tampone dopo due test negativi, dice tanto sul buon utilizzo politico delle informazioni e dei presupposti scientifici.Presupposti scientifici, di cui invece non c'è traccia nella scelta che si sta valutando in queste ore di contingentare addirittura gli accessi ai centri storici. Dopo non avere dimostrato quanto la decisione, altrettanto improvvisata, di chiudere i negozi non alimentari nei centri commerciali nel week-end lasciandoli invece aperti ovunque fuori da quegli spazi, oggi l'incredibile è dato dal fatto che la valutazione se sia opportuna o no questo contingentamente è basata non su studi e dimostrazioni pratiche, simulazioni di impatto, ma sulla possibilità tecnica e logistica di farla.Elementi che danno l'ennesima prova di essere in balia di una politica improvvisata, vittima essa stessa di un delirio di onnipotenza, capace di incidere, più della scienza stessa, sulla vita più o meno ormai vissuta e sulla tenuta psicologica delle persone. Una politica ingiustificabile, a tratti offensiva anche della stessa responsabilità delle persone comuni, malcelata solo dietro al paravento sempre più fragile del 'bene comune', coperta a livello nazionale e regionale dalla ostentata corsa all'azione e a livello locale, modenese, con una goffa non azione del sindaco. Presente nella gestione del potere, assente nella percezione pubblica, dove si è fatto sentire soltanto quando ha inveito contro i giovani senza mascherina ( qui il video ).