Conferenza Mariupol, l’equilibrio del Sindaco nella tempesta schizofrenica di una politica senza memoria

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Era l’aprile dello scorso anno, non tanto tempo fa. Anzi, pochissimo. Al governo c'era già l'attuale. E in un sabato pomeriggio in centro a Modena c'erano bandiere russe in corteo agitate da donne russe. Prima in movimento e poi da un palco dal quale si citava quella stessa costituzione italiana che prima di tutto ripudia la guerra e che oggi, nel relativismo di una politica che afferma tutto e il contrario di tutto, viene tirata da una parte e all’altra, a seconda delle convenienze o degli scheletri da coprire, come un lenzuolo troppo corto.Costituzione che con la stessa forza con cui condanna il fascismo sancisce che l’Italia oltre a ripudiare la guerra, garantisce la libertà di espressione e di opinione.

Nel rispetto della legge, della Costituzione stessa e dei regolamenti comunali entro i quali, tanto per continuare con un altro esempio, nel novembre scorso, si tenne, organizzata con la collaborazione dell’Associazione Russia Emilia-Romagna, nella sala civica comunale di via Marie Curie, una partecipata conferenza alla presenza anche di un rappresentante del consolato Russo dedicata al Donbass.

Un confronto aperto sulla guerra certamente non raccontato dal punto di vista del mainstream, ma che si svolse senza nessuna tensione. Nessuna contestazione, né prima né durante, né dopo. Né da movimenti o partiti politici né da associazioni di qualsiasi tipo. Locali e nazionali. Nonostante l'attacco alla politica tenuta dall'talia con l'invio di armi fu netto. Fu indifferenza? Disinteresse? Eppure i contenuti erano gli stessi. Anzi, addirittura rafforzati, nel caso della manifestazione di aprile, dai toni e dall’entusiasmo della piazza durante la quale alcune donne russe cantarono l’inno e a Putin inneggiarono davvero. Eppure nessuno, tantomeno tra organismi competenti ed in diritto di vietare lo svolgersi di una manifestazione o di una conferenza, censurarono e vietarono preventivamente lo svolgersi degli eventi. Ciò che davvero fa pensare è perché tutto ad un tratto, di fronte ad una analoga conferenza organizzata in una sala civica di Modena dalla stessa associazione, si sia generata una reazione tale. Come un click che ha fatto scattare l'offensiva censoria spinta fino alla ricerca di frasi pronunciate su Facebook che, anche se trovate e suppur gravi, riportano alla responsabilità individuale di chi le ha scritte e di cui eventualmente dovrà o magari ha già risposto nelle sedii competenti. Fatto sta che ieri nulla, oggi tutto. In una schizofrenia politica di forze democratiche che sembrano non pensare ad altro che boccare una conferenza, e che ha fatto apparire come illuminata la posizione tenuta dal Sindaco di Modena che in questa fase ha avuto tre importanti meriti: quello di non farsi tirare dalla giacchetta da nessuno, almeno per ora, tantomeno dal suo partito; quello di esprimere la posizione sia personale sia istituzionale rispetto al conflitto ucraino, dissociandosi da ogni messaggio filo russo e, terzo, ma non per importanza, l’avere tenuto ferma la barra su una costituzione che non anti-russa ma è antifascista e che, recepita nei regolamenti comunali, garantisce la libertà di espressione e non la nega, come molte forze politiche, anche della maggioranza che lo sostiene, vorrebbero lui per primo facesse. Anche perché se alla luce della tensione che si sta generando intorno all’evento de 20 si decidesse di vietarlo, non sarebbe lui a disporlo. Lui non potrebbe andare oltre al non concedere la sala. Ma è proprio, davvero, solo questo che il fronte dei detrattori vuole?



Gianni Galeotti



Nella foto, la conferenza pubblica organizzata ad aprile alla sala civica concessa dal Comune in viia Marie Curie, organizzata dall'Associazione Russia Emilia-Romagna.