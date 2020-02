Il paragone fatto dal Presidente della Regione Stefano Bonaccini tra le conseguenze del terremoto 2012 e il terremoto figurato creato dal Coronavirus è inopportuno e sbagliato. Dozzinale. Riduttivo rispetto alle lettura di quanto sta succedendo. Non giustificabile nemmeno riferendosi alle conseguenze sul piano economico e sociale. Nemmeno in riferimento alla reazione forte che la comunità Emiliano-Romagnola seppe dare, 8 anni fa e quella, presumibile, che potrà dare oggi. E non lo è, paragonabile, per una sostanziale differenza: il primo terremoto, come tutti i terremoti, è stato devastante quanto imprevedibile, nelle sue cause prime. Ha messo tutti allo stesso livello. Ha toccato davvero nel profondo. E ci ha fatto avere paura. Per davvero. E anche per questo ha unito una comunità, saldandone il suo spirito e rafforzandone orgoglio ed identità, generando una reazione straordinaria, capace di vincere la paura e ricostruire con una forza, uguale se non superiore, ciò che sembrava perduto. Forza imprevedibile che unisce. Oggi, al contrario, siamo di fronte ad una forza distruttrice (che non è quella del virus, ma quella della reazione di massa al virus) assolutamente prevedibile (l'assurdità dell'assalto ai supermercati, delle strade deserte, delle chiusure volontarie di fabbriche ed uffici, delle disdette di viaggi anche da nord a sud del paese, così come di cene in romantici agriturismi sicuri e sperduti), capace di dividerci e di renderci incapaci di reagire nell'interesse comune.



In queste ore, il ridimensionamento del virus (tracciato nei suoi contagi, che la metà dei contagiati sta superando in casa propria e che in diversi hanno già superato come una 'normale' influenza), è andato di pari passo con la diffusione di una psicosi collettiva che ha colpito l'economia ancora prima del virus. In modo masochista e autodistruttivo. Parallelamente all'incapacità di spiegare che la proliferazione di casi italiani è soprattutto legata al maggior numero di tamponi e verifiche fatte.



E' vero che sulla prevenzione dell'emergenza si poteva fare qualcosa in più, rispetto ai tempi, e rispetto a quel 'benedetto' paziente 0, ma per recuperare il gap una volta che l'emergenza è stata scoperta, l'Italia ed il sistema sanitario italiano (che non ha nulla da invidiare al mondo), ma soprattutto la politica che lo governa, ha peccato di ingenuità rispetto alle altre nazioni d'Europa e del mondo. Facendo, nella sola Emilia-Romagna, una quantità di tamponi paragonabile a quella dell'intera Germania. Che, ok ai controlli, ok al monitoraggio e alla trasparenza. Ma se seguiti da una corretta informazione per fare emergere questa realtà italiana. Quella migliore e non la peggiore. E smettiamola una buona volta di condannare i media. Si, certo, errori ci sono stati, ma è tanto più il lavoro che è stato fatto (e continua ad essere fatto) con coscienza che con incoscienza. Da parte delle istituzioni, con bollettini ed informazioni quotidiane, e da parte dei rappresentanti dei media ufficiali che hanno contribuito a seguire e a divulgare solo fonti ufficiali. Filtrando, stoppando e denuncianto (ad esclusione di alcuni casi comunque identificati e ammoniti), fake news e sensazionalismi. Dal presunto focolaio di Sassuolo a quello di Castelfranco. Annunciati con vocali whatsapp dal contenuto falso ma apparentemente credibile. Tutti non pubblicati e segnalati. Perché è giusto così.



E allora oggi, a bocce ferme e a scuole ancora chiuse, siamo in tempo per invertire la rotta. Da subito. Perché poi, alla fine, paiono secoli, ma è una settimana che il delirio ci accompagna. Tutto è recuperabile, preferendo i rinvi e le proroghe alle cancellazioni. Ma confermando tutto. Perché se non siamo noi a cancellarlo, quello che c'era prima, compresa la ricchezza del nostro made, a differenza del terremoto del 2012, nessuno lo ha distrutto. E' ancora li. Ed è possibile farlo. Da oggi. Insieme. Uscendo di casa, a fare una spesa normale e non da rifugio anti-atomico. Trasformando, come ha detto l'Arcivescovo Castellucci nell'omelia della messa delle ceneri, l'isolamento e lo stop alla condividione fisica in opportunità di riscoperta. Della bellezza della vita quotidiana. Chi può confermi, anziché disdire, cene e semmai gite fuori porta. Che sembra banale ma non lo è di fronte alle scene di messe a porte chiuse e affollati e deliranti supermercati a porte aperte. Tornando ad una vita normale, quella di dieci giorni fa (perchè sembra passato un secolo dal primo caso ma sono pochi giorni), magari con qualche accorgimento in più, come quello adottato dalle biblioteche dove le stanze più piccole e più affollate sono state chiuse. Ma nulla più. Senza mascherine, se non si è malati. E farla vedere, questa vita normale e bella. Che non ha nulla da temere se non l'ignoranza che l'accompagna.

Gianni Galeotti