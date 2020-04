Corsette vietate, ma la fila all'Albinelli raggiunge piazza delle Ova

Corsette vietate, guai ad andare a prendere il pane tutti i giorni, dramma se qualcuno esce per due passi oltre 100 metri dal proprio giardino. Pasqua senza preghiere comuni e finanche con la pietra del sepolcro semichiusa come ha detto il vescovo Castellucci . Ovviamente tutti i bambini chiusi in casa come fossero reclusi., al Mercato Albinelli di Modena riaperto lunedì dalla giunta Muzzarelli va in scena una allegra sfilata. Questa mattina la coda delle persone in attesa di entrare raggiungeva piazzetta delle Ova. Tutti in fila, tutti fuori. Ma questo si può fare, come uscire in auto per elemosinare una mascherina (12mila per 186mila abitanti a Modena). L'importante è non correre.