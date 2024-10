Crisi sanità emiliana, Muzzarelli e Maletti dimenticano i loro ruoli

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Gli ex nemici, oggi alleati di ferro, Francesca Maletti e Giancarlo Muzzarelli, scoprono che la sanità in Emilia Romagna non va affatto bene. Lo hanno detto ieri sera a un incontro elettorale in vista delle Regionali. 'Qualcosa si è rotto nella relazione tra politica, operatori e cittadini' - ha detto la Maletti. 'Dobbiamo trovare il coraggio di cambiare, di trasformare in meglio la sanità pubblica dell’Emilia-Romagna' - ha aggiunto Muzzarelli. Insomma, la sanità emiliano-romagnola per l'ex sindaco e l'attuale vicesindaco di Modena va cambiata perchè così proprio non va.Ecco, ma dove sono stati Muzzarelli e la Maletti negli ultimi 10 anni? Muzzarelli è stato a capo per 10 anni della Ctss, l'organo provinciale che si occupa appunto di sanità.

Da quella posizione, ed esercitando il suo carisma da sindaco, ha influito sulle politiche sanitarie provinciali, ricevendo addirittura i complimenti estasiati del direttore generale Vagnini (video).

La Maletti, invece, è stata negli ultimi cinque anni vicepresidente della Commissione regionale per le politiche per la salute.

Insomma, entrambi hanno avuto ruoli di vertice nella gestione delle politiche sanitarie. Eppure dalla loro bocca nessuna autocritica, nessuna analisi su quanto fatto e non fatto. La sanità per Giancarlo e Francesca non va in Emilia Romagna, ma la colpa è di qualcun altro. Loro non c'erano e se c'erano, riposavano...

Giuseppe Leonelli