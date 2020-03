Due decreti al giorno, le istituzioni calpestano l'unità che invocano

Il primo giorno della nuova settimana di quarantena del popolo Italiano si è chiuso con le immagini del traghetto che unisce la Calabria e la Sicilia sulla cui possibilità di attraccare a Messina si è consumato l'ennesimo conflitto istituzionale di una Italia che si trova ad affrontare una emergenza epocale, chiaramente senza una guida. Tra il presidente della Regione ed il sindaco di Messina, divisi sull'opportunità di attracco della nave con centinaia di passeggeri trattati come appestati arrivati dal continente, e con l'assenza del prefetto, l'unico davvero titolato, come rappresentante territoriale dello Stato, a prendere posizione.Contestualmente l'opposizione parlamentare, con la delegazione dell'opposizione formata da Matteo Salvini, Giorgia Meloni ed Antonio Tajani era impegnata, a Palazzo Chigi, a chiedere al governo, tra i tanti punti, ciò che in un paese normale si sarebbe dovuto istituire da subito. Una cabina di regia, un tavolo di crisi, formato da una autorità tecnica che pur sotto il controllo della politica, abbia poteri per strutturare ed organizzare la risposta operativa e, appunto, tecnica, all'emergenza.Cosa che nei fatti, ad oltre un mese dallo scoppio dell'emergenza, ancora non c'è. Ma ci rendiamo conto? Questa forma di governo (unità di crisi), dell'emergenza istituzionale che unisce l'indirizzo politico e l'operatività tecnica, è stata attivata, per rispondere ai bisogni della popolazione in questa fase dell'emergenza, in moltissime province d'Italia, Modena compresa. Attraverso i cosiddetti Coc, centri operativi comunali, nuclei con funzioni di protezione civile istituiti in questi giorni anche a Modena, o Vignola o Mirandola. Bene, anzi male, perché questa autorità nominata per gestire l'emergenza, ad oggi, ancora oggi, non c'è.E ad amplificare lo sbando di un paese senza autorità, al quale Conte, con il suo istituzionalmente svilente show Facebook creato per annunciare e presentare un decreto che non c'era, ha tolto anche autorevolezza, c'è il titolo quinto della costituizione. Che distribuisce la competenza legislativa, anche su materia di fondamentale interesse come quello della sanità, tra stato e regioni.Ed è per questo, oltre che per ragioni e rivalità politiche, che ogni governatore si è mosso, di fronte all'inconsistenza politica ed istituzionale del governo, a modo suo. Fontana chiude la Lombardia prima di Conte che lo rincorre a ruota annunciando senza averlo ancora scritto un decreto di chiusura epocale, anche sul piano della limitazione delle libertà di movimento personali, escludendo il parlamento a evendo come interlocutore privilegiato Confindustria. Un decreto che in assenza di una legge precedente e di un confronto parlamentare, rischia di essere, per tanti aspetti della sua applicazione, anticostituzionale. E non è roba da poco. Non è roba che può passare con il pretesto che bisogna stare tutti uniti e non disturbare il manovratore. Perché un manovratore, oggi, non c'è. C'è un uomo solo al comando con poteri straordinari che ormai rincorre anche la sua ombra. Come ieri ha rincorso il decreto Fontana, alcuni giorni fa il decreto con cui Bonaccini ha messo una stretta sulle attività commerciali. Poi il ministro Speranza uscito con una ordinanza che vietava gli spostamenti al di fuori dei comuni, valido fino all'emanazione del decreto del Consiglio dei ministri che lo avrebbe recepito, arrivato un ora dopo. Nascita, applicazione e morte di un decreto nel giro di un ora. E Conte ha rincorso anche quello. Record e modello europeo e mondiale si ma di schizofrenia istituzionale e divisione politica. Tra governo e regioni, tra governo e comuni. Un caos di competenze che in solitaria ha portato Bonaccini ieri sera a tagliare per primo/ultimo il traguardo della tappa di giornata della corsa dei decreti. Con la decisione di chiudere con una misura ulteriormente restrittiva, la provincia di Piacenza. Che ha seguito solo di poco anche la pubblicazione del terzo modulo di autocertificazione, ulteriormente modificatoEd è così che l'appello all'unità del Paese di fronte all'emergenza è sconfessato e snobbato dagli stessi che lo proclamano. Governo ed istituzioni, sparite anche a livello locale. L'Italia è un paese che sta andando avanti non grazie ma nonostante loro.In questi giorni abbiamo visto e toccato con mano la dedizione, il sacrificio e l'amore per il proprio paese dimostrato non solo da medici, infermieri agenti di polizia e militari, ma anche da operatori delle case protette, de insegnanti che riescono a fare scuola da casa, dal personale dei supermercati, degli autisti di bus, ai quali lo Stato, ad oltre un mese dallo scoppio dell'emergenza, non ha ancora munito di mascherine e dispositivi. L'Italia davvero migliore che non merita tutto ciò.Gi.Ga.