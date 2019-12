Ecco La Pressa di carta in distribuzione gratuita a Modena

Ecco, come annunciato , il numero speciale cartaceo de La Pressa pubblicato in occasione delle Festività natalizie. Un numero distribuito in 15mila copie gratuite a Modena città a partire da oggi. Si parla di ambiente e viabilità a Modena, un modo per dare una forma, anche cartacea, a quello che su questo tema abbiamo pubblicato in questi mesi sul nostro quotidiano on line. All'interno dello Speciale un inserto dedicato alle attività natalizie in città.