Elezioni modenesi: nulla di nuovo. Ma a Pavullo l'outsider Venturelli riconcilia con la politica

In una tornata elettorale che a livello nazionale ha visto la debacle del centrodestra e il risorgere di un Pd dato fino a pochi mesi fa per semi-finito, a livello locale non si registrano grosse sorprese. A parte una. Mentre a Palagano Sestola si confermano le amministrazioni uscenti (o col sindaco ricandidato o col vicesindaco) e a Finale Emilia si va verso un ballottaggio scontato tra centrodestra e centrosinistra (ottimo comunque il risultato della civica di Benedetta Pincelli), a Pavullo l'outsider Davide Venturelli conquista il ballottaggio estromettendo il Pd e un mostro sacro come Graziano Pattuzzi.Un risultato, quello di Venturelli, 31enne pavullese doc, che riconcilia con la politica. Una politica fatta di civismo vero, non tirato per la giacchetta o sorto nel pantano dei veti contrapposti di alleati-nemici. Una politica che dimostra che il 'legame col territorio' non sono parole vuote e che ha il coraggio di sfidare le corrazzate partitiche. Al primo turno a Pavullo nel Frignano ha vinto Davide, un ragazzo col fare semplice, le idee chiare e la faccia pulita. Davide in tutti i sensi, contro Golia.Ora resta la seconda sfida contro il centrodestra del sindaco uscente Biolchini. Ma comunque vada Venturelli una lezione l'ha data a tutti. Di coraggio e di sfrontatezza. Nove volte su dieci queste doti non vengono premiate, ma quando succede, lo spettacolo vale il prezzo dei nove tentativi andati a vuoto.