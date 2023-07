Voto nel modenese, Fdi pronta a forzare a Sassuolo. Ma altrove il centrodestra cerca l'unità

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Nell'area di centrodestra invece lo scontro politico è rappresentato dalle vecchie frizioni che dividono Fdi, Forza Italia e Lega. Fdi ora che è saldamente al traino della coalizione, sembra non intenzionata a cedere alle pulsioni di rivalsa rispetto al Carroccio che quattro anni fa impose suoi candidati ovunque.L'idea di fondo dei meloniani, nonostante le preoccupazioni degli alleati, è quella di cercare l'unità, ma da settimane rimbalza con insistenza l'ipotesi di una corsa solitaria nei Comuni sopra i 15mila abitanti per strappare più poltrone possibili al primo turno e riunire comunque i voti ad un eventuale ballottaggio.In realtà questo scenario (considerata anche la possibile riforma elettorale che ridurrebbe la soglia del ballottaggio dal 50% al 40% dei voti) non è al momento negli orizzonti di Fratelli d'Italia. L'obiettivo è quello di valutare candidature proposte anche dagli alleati in quasi tutti i principali Comuni. Ovviamente se candidature arriveranno, una precondizione tutt'altro che scontata. A partire da Modena città dove, al momento, i nomi che ricorrono con più insistenza per il centrodestra sono quelli dell'ex presidente della Fondazione) e della deputatae di Carpi dove in pole position restala cui candidatura potrebbe essere insidiata solo da un nome di peso come quello del notaio

Il 'quasi' per quello che riguarda i Comuni al voto è legato alla situazione più complessa nei Comuni di Sassuolo e Mirandola. Il sindaco uscente della capitale della ceramica, il leghista Francesco Menani, ha chiuso ripetutamente le porte a Fdi e questo difficilmente potrebbe portare a un sostegno a una sua ricandidatura. Stesso dicasi per Alberto Greco a Mirandola dove Fdi è stata da tempo marginalizzata dalle scelte di Governo e dove si rincorre con sempre più forza l'ipotesi di una candidatura diretta da parte dell'ex deputato leghista Guglielmo Golinelli. Sullo sfondo il recente precedente di Serramazzoni, dove il centrodestra si è presentato diviso, con Fdi che ha preferito correre al fianco di un candidato sfavorito piuttosto che accettare la forzatura sul candidato poi risultato vincente.

Giuseppe Leonelli