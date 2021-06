Ex leader Legacoop: 'Modena è cloroformizzata: a quando il risveglio?'

Forse esagero, ma Modena mi sembra sempre più una città cloroformizzata e priva di quella creatività di pensiero e progetto civile e sociale che ha avuto per decenni.Sì, una città cloroformizzata e banalizzata dal pachidermico e costoso (tanto pagano i cittadini) apparato comunicativo del sindaco a della giunta a cui dà una solerte mano a sostegno la Pravda televisiva locale della coop di consumo.Una città cloroformizzata da magnazze e bevute varie in piazze e vie ed altre carnevalate di profilo gastronomico.Una città cloroformizzata dalla pioggia di sostegno e 'caramelle varie' agli innumerevoli circoli, circolanti ed associazioni, le più varie e frammentate, dalle varie fondazioni, ovviamente sempre con risorse che in ultima analisi sarebbero di tutti i cittadini.Una città cloroformizzata in un sonno gaudente e docile che restituisce consenso al pensiero unico dominante, al mainstream delle 'eccellense', che noi siamo i più Togo, per dirla come si diceva negli anni '70.Una città che insegue le farfalle e lustrini delle auto più belle del mondo, degli chef fenomenali e della Valle dei motori e dei tumori e si lascia scappare la selvaggina grossa, come la stazione medio padana o i ponti meraviglia, o la grande arena concerti da 100mila posti all'aperto e resta per decenni con monconi di realizzazioni irrisolte o una delinquenza diffusa soffocante.A quando il risveglio?