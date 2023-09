'Fascista' o 'cittadino modello': a Modena le patenti le dà la Cgil

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Per il sindacato guidato in provincia da Daniele Dieci si tratta di un libro che esprime 'posizioni farneticanti, sessiste, omofobe, razziste', e fin qui il tutto si può inquadrare in una legittima opinione critica (ammesso, e lo ripetiamo, che il libro sia stato davvero letto nella sua interezza).Ma poi il segretario provinciale Cgil si lancia in ben altre accuse e parla di 'chiaro stampo fascista', motivo per cui egli, supremo vertice della Cgil di Modena 'non vuole in città l'autore' e si dice sicuro che 'le istituzioni pubbliche saranno guidate dai principi e valori che la nostra città, cuore di provincia partigiana, medaglia d’oro al valore militare, incarna e difende'.Ecco. Ora non si capisce bene da dove nasca questa autoinvestitura della Cgil a giudice inappellabile di cosa è fascista e cosa non lo è. Non si capisce bene, per dirla chiaramente, con quale diritto la Cgil distribuisca patenti di cittadinanza nella Modena 'partigiana' e 'medaglia d'oro al valore militare' e si permetta di volere o non volere qualche autore in base all'appellativo 'fascista'. In questo caso un generale dell'Esercito italiano.Con quale diritto il pugno chiuso - con cui è stato accolto nella sua ultima visita modenese il segretario generale Landini da molti iscritti Cgil () - può essere sventolato contro un uomo che ha scritto un libro con tesi su cui si può concordare o dissentire ma che, onestamente, nulla hanno di richiamo all'orrore del Ventennio mussoliniano?E ancora quali sarebbero, in base alle patenti elargite ad ampie mani dalla Cgil, i cittadini modello da accogliere a braccia aperte nella Modena partigiana? Se Vannacci va cacciato, quanti altri libri come il suo sono da mettere al rogo e gli autori banditi dall'ombra della Ghirlandina? Ci faccia un elenco dettagliato il segretario Daniele Dieci: una bella lista dei buoni da lodare e applaudire, ai quali conferire, sulle note di Bella Ciao, cittadinanza onoraria, bonissima e bacio accademico, rigorosamente stampato solo a chi si professa autenticamente di sinistra-sinistra. Che tanto promettere costa nulla... Così, almeno, sapremo da che parte stare per sedere comodamente dalla parte del torto. Che sia di destra o di sinistra non importa.