'Continuerò a fare il presidente della Regione Emilia Romagna fino alla fine del mandato, perchè con gli emiliano-romagnoli ho un patto di fiducia preso a inizio del 2020, sapete in quali condizioni, e intendo onorarlo fino in fondo' - disse Bonaccini.Parole cancellate a un anno e mezzo di distanza, con il video - compassato e dietro la scrivania - di ieri Bonaccini perde la sfida con la Schlein, non può candidarsi per il terzo mandato e per continuare la sua carriera politica decide di candidarsi alle Europee mandando a elezioni anticipate l'Emilia Romagna.Un colpo alla credibilità della politica e alle promesse solenni.La stessa promessa non mantenuta, del resto, nella quale il governatore si esibì sui punti nascita. 'Riapriremo il punto nascita dell'ospedale di Pavullo' - disse in campagna elettorale nel 2019. In realtà durante il suo secondo mandato a Modena non solo non è stato riaperto il punto nascita della montagna, ma è stato chiuso anche quello della Bassa, a Mirandola.