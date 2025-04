Giù le mani da Aimag: dove sono finite promesse di campagna elettorale?

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Non accenna a diminuire la reazione di cittadini, consiglieri comunali, enti e associazioni economiche per il mancato rispetto delle promesse fatte in campagna elettorale dal candidato sindaco del Pd di Carpi e degli altri sindaci dei Comuni della Bassa modenese che si erano impegnati a salvaguardare Aimag dagli ‘appetiti’ di Hera e mantenere la sua autonomia gestionale e decisionale. Niente di tutto questo, invece, e promesse clamorosamente disattese: i Comuni resteranno semplici soci di Aimag e perderanno la gestione dell’Azienda comprese le scelte strategiche per il futuro.

E a protestare in difesa della autonomia di Aimag, come ‘ La Pressa ’ ha scritto, sono intervenuti uomini di sinistra e dirigenti del partito, come gli ex sindaci del Pd di Mirandola (Maino Benatti, Luigi Costi, Sauro Secchi), di Concordia (Ivano Mantovani e Carlo Marchini), di San Felice (Alberto Silvestri), di Cavezzo (Stefano Draghetti), di Novi (Luisa Turci).I quali, senza mezzi termini, hanno zittito anche il segretario provinciale del loro partito, il ‘saccente’ Stefano Vaccari, che si era avventurato in disquisizioni tecniche pur non essendo un esperto del settore, ma soltanto un uomo dell’establishment legato al potere, pur di difendere l’operazione Hera.

'Lo scambio tra investimenti industriali garantito da Hera e la cessione della governance del gruppo Aimag – avevano scritto gli ex sindaci dei Comuni della Bassa – è improprio e immotivato sia da un punto di vista aziendale che politico perchè è stato deciso di cedere il controllo di diritto e di fatto dell’azienda senza avere ricevuto nessun mandato specifico da parte degli elettori'.Anzi, in campagna elettorale, pur di catturare voti, i candidati sindaci avevano promesso di difendere l’autonomia e l’indipendenza di Aimag, azienda storica del territorio. Tutto il contrario, invece, perchè è stata la stessa Hera ad annunciare che assumerà il controllo esclusivo di Aimag SpA. Una azienda economicamente sana in grado quindi sviluppare accordi industriali a di accedere al credito per promuovere investimenti.'A nostro avviso – avevano aggiunto gli ex sindaci del Pd – c’è ancora tempo per intervenire e garantire l’assetto attuale della governance di Aimag. I cittadini di Carpi e della Bassa non meritano di subire questa mortificazione'.Che va ad aggiungersi, aggiungiamo noi, ad una inquietante ‘deriva’ politica del Pd che vede la graduale ma inarrestabile trasformazione della ricca e storica realtà modenese in una ‘succursale’ di Bologna perchè il ‘caso’ Aimag viene dopo il trasferimento a Bologna di alcune fiere di settore sinora svolte nell’area espositiva della Bruciata e gli incerti destini di Seta come azienda modenese di trasporto pubblico.