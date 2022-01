Green Pass, Governo costruisce il nemico. E i bimbi pagano il prezzo

Nel nostro Paese dal 10 gennaio i bambini con più di 12 anni i cui genitori, senza violare alcuna regola, non hanno scelto per loro la vaccinazione, non possono salire sui bus di linea che li portano a scuola (molti piccoli Comuni infatti non hanno scuolabus dedicati), non possono giocare a calcio all'aperto e ovviamente non possono accedere a bar, cinema, teatri e non possono mangiare un panino nemmeno in un dehors esterno.Ora, nella follia del green pass, nell'orrore di una società spaccata in due, nella scientifica costruzione di un nemico interno (nessuno ha dimenticato le accuse di 'sorci' e la volontà di appendere cartelli al collo ai non vaccinati), questa realtà rappresenta una ulteriore drammatica deriva sulla quale pochi hanno acceso i riflettori.Per comprendere quanto sia profondo l'abisso nel quale siamo entrati, occorre fare lo sforzo di distinguere il dato sanitario da quello sociale.I bimbi, i quali ovviamente non hanno nessuna colpa per la scelta fatta per loro dai genitori, vengono privati del diritto di fare sport, vengono tacciati dagli amici con la nuova infame lettera scarlatta del 'no vax' e rischiano di non poter usufruire del diritto allo studio, a meno che i genitori non li accompagnino in auto a scuola. Questa è la realtà. Succede in Italia.Ora come questa realtà non faccia indignare anche i più rigorosi vaccinisti è davvero difficile da comprendere.In un attimo l'attenzione alla inclusione, ai diritti delle minoranza, la cultura della diversità come ricchezza vengono cancellate e si insegna alle nuove generazioni il concetto di divisione e di ghettizzazione, ovviamente incolpevole.Nella mente ancora in formazione dei bambini è impossibile analizzare la complessità e passa solamente l'idea che è giusto e legittimo escludere un coetaneo, non per il colore della pelle o per la sua provenienza, ma per le scelte (legittime ripetiamo) fatte per lui dai genitori.Un insegnamento devastante davanti al quale pochissimi ( qui la lettera di 3mila genitori ) alzano la mano per dire basta. Un attacco profondo alla costruzione delle identità delle future generazioni davanti al quale non si è attivato alcun anticorpo sociale. Per i 'nuovi buoni' va bene così. E così si sprofonda nelle mostruosità create dal sonno della ragione.