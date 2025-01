Hera si prende Aimag, sconfessate decenni di promesse politiche

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il CdA di Aimag ha deliberato. Dal punto di vista tecnico ci sono le conferme di quanto anticipato in questi giorni. Il fulcro dell’operazione è un aumento di capitale per Aimag, conferito non in euro ma con il 45% di una newco alla quale Hera trasferirà le proprie attività di gestione delle reti idriche. Dai complessi calcoli effettuati dagli advisor delle aziende, dopo l’aumento di capitale i comuni scenderanno al 51%, le fondazioni all’8% e Hera salirà al 41% del capitale di Aimag. Lo scopo della newco sarà presumibilmente partecipare con spalle sufficientemente coperte alla gara provinciale per la gestione del servizio idrico, prevista per il 2026, evitando l’ingresso di competitor esterni.Al di là delle valutazioni tecniche, sempre complesse da farsi senza avere un quadro completo, c’è l’aspetto politico dell’operazione.

Da un lato quel 51% mantenuto in mano pubblica, associato a un nuovo strettissimo patto di sindacato fra i comuni soci, permetterà nel breve a Aimag di evitare alcune problematiche negli affidamenti, già rilevate dal Tar in occasione dei ricorsi contro l’attuale Cda. Permetterà soprattutto ai sindaci di sinistra di tamponare potenziali falle alla loro sinistra, sbandierando come un successo epocale l’aver mantenuto una maggioranza pubblica. A tal proposito, a Carpi nel 2017 ci fu anche un referendum: fu un flop dal punto di vista della partecipazione popolare ma costrinse l’allora sindaco Alberto Bellelli, ai tempi nella fase meno competitiva della propria carriera, a chiudere ogni spiraglio possibile sulla cessione di quote a Hera. Lasciando di fatto le scelte rilevanti in merito a Aimag nelle mani del suo vice, Simone Morelli.

Che già l’anno precedente pareva aver avuto un peso notevole nella nomina a presidente della carpigiana Monica Borghi, fino a quel momento impiegata della Cna. E nel blocco del tentativo di concambio azionario fra Hera e Fondazione Cassa Carpi ordito da Giuseppe Schena. Tutte operazioni che se fossero state fatte ai tempi, avrebbero senz’altro evitato il tracollo strategico, economico e finanziario di questi anni. O ridotto gli impatti sui comuni e sulla Fondazione.C’è invece la novità del nuovo sindaco di Carpi Riccardo Righi, che senza alcun patema d’animo sconfessa l’ultimo decennio del suo ex sindaco e porta Aimag verso Bologna, risolvendo la crisi causata dal predecessore sul patto di sindacato. Pur sfruttando tutta una serie di artifici societari e finanziari per far credere che la società mirandolese resterà pubblica e sotto il suo controllo. Mentre il sindaco di Mirandola Letizia Budri, messo a tacere Guglielmo Golinelli, incassa una certa stabilità per le centinaia di famiglie il cui sostentamento dipende da Aimag.Viene poi messa in forte discussione la leadership della presidente Paola Ruggiero, voluta da Bellelli. Già presente nel precedente CdA, quello che ha permesso l’operazione Soenergy e altre non meglio precisate scelte finanziare che hanno portato a un indebitamento di 300 milioni di euro. E che dopo neanche due anni di presidenza si trova a essere la presidente del “consolidamento da parte di Hera”.Perché del comunicato di Aimag il concetto chiave è “consolidamento”: un termine che dal punto di vista societario, finanziario, ingegneristico può voler significare tante cose. Ma che oggi vuole dirci che i sindaci resteranno anche in maggioranza, ma che per non ripetere gli errori del passato da oggi il controllo diventa tutto di Hera.