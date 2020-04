Il Consiglio celebra la liberazione, e si libera dell'opposizione

Un mese fa, alla fine di marzo, l'amministrazione comunale di Modena aveva ottenuto che l'approvazione del bilancio di previsione che definimmo 'dell'altro mondo', (perché scritto prima dell'emergenza e conseguentemente sganciato dalle esigenze che da li a poco l'emergenza avrebbe generato), avvenisse di fatto senza dibattito, o meglio con un dibattito ridotto all'osso, sicuramente non adeguato a quello che un bilancio richiederebbe. All'opposizione venne anche chiesto di limitare al minimo, se non di rinunciare, agli emendamenti. Così fu. Con l'impegno ad 'aggiustare il tiro', tenendo conto delle mutate condizioni generate dal coronavirus. Bilancio approvato, con una opposizione annientata a tavolino, senza giocare la partita.E' passato un mese ed il consiglio comunale di Modena è rimasto fermo. Involuto su se stesso. In una silenziosa autoquarantena. Che ha finito per isolare la giunta in un imbarazzante silenzio, rotto soltanto da alcuni like su FB e da veline stampa su argomenti che quasi sempre, poco o nulla hanno a che fare con ciò di cui la giunta, forse, dovrebbe parlare. il riferimento a ciò che manca è chiaro: un dibattito con l'opposizione su come cambiare un bilancio che mette più tasse anziché toglierle e che non risponde più alla realtà stravolta dal coronavirus. Parlare, appunto e confrontarsi: su come rispondere alle migliaia di piccoli imprenditori e commercianti preoccupati di non riaprire più, disorientati di fronte alle contraddizioni (che a Modena sono soprattutto silenzi) di un governo della città che il virus ha reso evanescente. Senza smalto. Impalpabile. Parlare della tragedia che si è consumata nelle case protette della città. Parlare e discutere, almeno con l'opposizione. Ma nulla di tutto ciò è stato e sarà fatto, anche oggi. La conferma nell'ordine del giorno del consiglio comunale di mercdoledì. Convocato il mercoledì e non il giovedì per farlo combaciare proprio con il giorno 22, giorno della liberazione di Modena. Motivo nobile, certo, ma pare anche funzionale soprattutto per cancellare, ancora una volta. il resto. Partendo dalle interrogazioni, comprese quelle sulle case residenziali per anziani, in elenco ma alle quali nessun assessore risponderà in aula, arrivando alla discussione sui temi focali e fondanti dell'emergenza coronavirus e del bilancio. Sul primo, come detto, la discussione di oggi sarà infatti limitata ad una comunicazione del sindaco senza contradditorio e dibattito. Sul secondo, la presentazione di una variazione sul bilancio da parte dell'assessore Cavazza. Già decisa ed approvata in giunta. Solo da passare ad un consiglio ridotto a passacarte.Con le adeguate proporzioni a Modena si sta confermando questo. Con una giunta organo di governo che sull'onda del coronavirus, ha ridimensionato fino ad annullarlo, il ruolo stesso del consiglio comunale. Festeggiando oggi la liberazione, liberandosi dell'opposizioneGi.Ga.