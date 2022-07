Il Governo andrà avanti: il non voto del M5S non porterà a nulla

Una difesa di posizione, quella del Movimento 5 stelle dettata ieri sera da Conte, su temi sui quali il Movimento stesso non può cedere, almeno ufficialmente di fronte alla sua base (vedi termovalorizzatore di Roma), che porterà semmai ad una verifica di maggioranza ma non ad una crisi di governo.Che l'obiettivo della scelta di non votare la fiducia sul Decreto Aiuti non fosse quella di una crisi di governo emergeva già dal discorso di Conte ieri sera. Nel quale ai niet del Movimento si alternavano grandi aperture di credito verso il proseguimento del lavoro dell'esecutivo sul fronte economico e che anche questa mattina il sottosegretario all'economia Maria Cecilia Guerra, ha confermato che difficilmente potrà interrompersi ora. Le variabili sono diverse ma sono veramente pochi coloro i quali scommettono su una crisi di governo come conseguenza del voto di oggi.Gi.Ga.