In fila davanti alla farmacia: vaccinati e non vaccinati in una società allo sbando

In fila davanti a una farmacia con tosse, raffreddore, con figli positivi a casa e nonni in macchina ad attendere. In fila ad aspettare un tampone rapido il cui esito era - fino a poche settimane fa - troppo incerto per poter essere sufficiente e che oggi improvvisamente, poichè lo Stato non ha più la forza di fare i molecolari, offre la certezza dell'essere positivo o negativo. Indipendentemente dai sintomi.In fila, mescolati, spesso senza distanziamento alcuno, spesso costretti a sfiancanti attese. In fila appiccicati, intirizziti, con a malapena una mascherina sulla bocca, mentre la tv continua a trasmettere immagini di medici e infermieri vestiti come dovessero andare su Marte. 'Io ho fatto la terza dose due settimane fa - dice un uomo con gli occhiali sulla testa pelata -, ma sto male. I miei figli a casa sono positivi'.Ed è davanti a quelle farmacie che si respira il fallimento di un modello sociale. Anche al di là dell'assurdità del Green Pass. Vaccinati e non vaccinati, insieme, in fila per motivi diversi. I primi perchè malati o conviventi di malati o per ottemperare a obblighi che rendono la triplice vaccinazione inutile, i secondi, a volte anche loro malati, spesso costretti al test poter lavorare. Ovviamente finchè il test sarà sufficiente, finchè il Governo non deciderà che il tampone non basterà più per poter godere del diritto al lavoro. Per sostenere la propria famiglia. Finché il Governo non deciderà che insieme in fila si può stare, ma al lavoro no. Nemmeno col tampone. I primi liberi, i secondi definitivamente emarginati.Allora sono davvero i marciapiedi davanti alle farmacie i nuovi avamposti dei gironi infernali creati dal Governo italiano per (non) gestire l'emergenza Covid. Avamposti che hanno sostituito le vergognose code chilometriche davanti agli hub vaccinali di cui abbiamo dato conto tragicamente, il tutto in un Paese col record di persone vaccinate, alle quali era stata promessa l'immunità ed invece è stata consegnata la fila. Davanti alle farmacie, appunto. Farmacie, avamposti di una società impaurita, terrorizzata e in balia della sempre nuova, ennesima, decisione presa a Roma da qualcuno che può permettersi di prenderla, quella decisione, proprio facendo leva sulla paura.