Inceneritore: l'indennizzo Hera ai cittadini? Lo pagano i cittadini

I circa 1,8 milioni di euro che ogni anno Hera versa al Comune in termini di disagio ambientale per la presenza e gli effetti sul territorio comunale del super-inceneritore di via Cavazza, sono computati come costo del servizio fornito da Hera e quindi da coprire interamente con il pagamento della Tari. Ovvero dai cittadini e dalle imprese, che anziché essere compensati dai danni e dagli effetti ambientali provocati dall'inceneritore direttamente da Hera sono costretti a compensare a loro volta Hera dell'indennizzo stesso.E' questa la realtà emersa ieri nel corso del Consiglio comunale di Modena dove l'Assessore all'ambiente Alessandra Filippi ha risposto a due distinte interrogazioni, ma simili nel loro contenuto, presentate dai, tese non solo a confermare le cifre dell'indennizzo ma anche il rispetto della destinazione in interventi ambientali, dell'indennizzo stesso e ad avanzare proposte per l'utilizzo di tale importante somma (10 milioni in sei anni). Tra queste sgravi o sconti in bolletta.Quesiti ai quali già in passato, su La Pressa, avevamo tentato di dare risposta e fare chiarezza, calcolandolo di anno in anno l'ammontare di questa cifra, ma soprattutto tentando di capire se e come tale somma, vincolata ad essere spesa per interventi sul fronte ambientale e di riduzione del danno dell'inceneritore (riconducibili non solo alle emissioni inquinanti dal camino ma anche delle migliaia di camion carichi di rifiuti urbani e speciali che oltre ad inquinare rovinano l'asfalto delle strade di accesso), fosse in realtà stata spesa dall'amministrazione comunale. Informazioni che era difficile se non impossibile dedurre dal bilancio e tantomeno dagli interventi dell'assessorato all'ambiente, in quanto inseriti all'interno del mare magnum di azioni generali del Comune in campo ambientale (comprendendo sfalci e piantumazioni), per i quali era difficile a quel punto distinguere quelli finanziati a titolo di compensazione del disagio arrecato e quali no. Ovvero, quelli che era giusto che Hera finanziasse, togliendo soldi dalle proprie casse rimpinguate dagli enormi introiti dell'inceneritore per compensare, appunto, il comune e quindi i cittadini, del danno, dell'impatto, e del disagio arrecato.Ieri, con la risposta dell'assessore, il dubbio non solo è rimasto, ma a questo si è aggiunta l'incredulità di un elemento controverso anche sul piano politico. Andiamo per ordine. Con la motivazione che sarebbe stato impossibile dare una risposta a voce elencando i singoli interventi eseguiti con i soldi dell'indennizzo Hera (sia perché tanti e sia perché indistinguibili da quelli direttamente eseguiti dal comune e a spese del Comune), l'Assessore non ha risposto di fatto nel merito delle domande (pur parlando, seppur in linea generale, di avere eseguito interventi di mitigazione ambientale e di potere fornire, a richiesta, in forma scritta, l'elenco degli interventi). Ma poi si è andati oltre. Perché dalla risposta è emerso che i 10 milioni e 200 mila euro che Hera avrebbe versato a titolo di indennizzo al Comune negli ultimi sei anni 'sono considerati un costo accessorio del servizio che, come tale, è coperto dalla tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani'. Di fatto nelle voci che pesano sulla bolletta che i cittadini e le imprese pagano ad Hera. In una sorta di partita di giro che riporta a favore di Hera ciò che formalmente risulta a favore dei cittadini contribuenti. In forma ancora più semplice, l'indennizzo ai cittadini viene fatto pagare ai cittadini.E la prova del nove di questo vulnus è arrivata dallo stesso assessore in risposta alla proposta dei consiglieri di aumentare la cifra dell'indennizzo Hera (oggi ammonta a 8,33 per ogni tonnellata di rifiuto bruciata) a favore (a questo punto solo teoricamente), dei cittadini.L’assessore Filippi ha risposto specificando che il valore “è stato tenuto volutamente basso per non caricare ulteriormente le bollette della Tari sulle quali per le norme in vigore andrebbe a pesare un eventuale aumento”. Più chiaro di così.Esterrefatti ed in buona parte insoddisfatti della risposta, i consiglieri Giacobazzi e Silingardi hanno annunciato la richiesta di tutta la documentazione cartacea a disposizione affinché si faccia chiarezza su tutti i dati rispetto agli interventi finanziati, ma soprattutto su un meccanismo di compensazione e di computo in bolletta che nelle triangolazione tra Comune, Hera e l'agenzia di ambito Atersir, finisce ancora una volta per unire il danno a quella che a tutti gli effetti appare, nei confronti dei modenesi, come un beffa.