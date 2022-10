Inizia l'era Meloni, Bonaccini è già Capitan futuro della opposizione

Ventidue ottobre 2022: oggi il governo Meloni ha giurato davanti a Mattarella. E' la prima volta di una donna premier, la prima volta di un governo espressione di un partito erede della tradizione missina. E mentre la destra italiana festeggia, mentre i soliti opportunisti e cambiacasacca del caso modificano il loro vocabolario e i loro profili social in coerenza al nuovo vento, il Pd si lecca le ferite e rosica per dover assistere al tripudio della rappresentanza di genere - da sempre ostentata dal centrosinistra - applicata e resa concreta proprio dagli acerrimi rivali politici.Eppure, tra maldipancia, rimpianti e colpe da gettare sulle spalle del professor francese Letta ex occhi di tigre, il Partito democratico sta già organizzando le truppe in assetto di opposizione. Il compito di contrastare l'Esecutivo, molto più semplice ed elettoralmente redditizio rispetto all'onore-onere del governare, al momento si declina in tre sotto-obiettivi.A ben vedere il terzo obiettivo ha già un volto, un nome e un cognome. Si tratta del presidente della Regione Stefano Bonaccini, da mesi dato in pole per la successione di Letta e che oggi non fa più mistero delle sue ambizioni. Al momento per il Capitan futuro del Pd l'unico vero ostacolo è rappresentato dalla opposizione interna ex Ds. Dalla sinistra Dem (e da molti sindaci) infatti Bonaccini non è visto come sufficientemente 'di sinistra'. Aperto al mondo delle imprese, capace di navigare senza problemi dal sostegno a Bersani all'appoggio incondizionato a Renzi, vincitore delle Regionali nascondendo proprio il simbolo Pd durante tutta la campagna elettorale, Bonaccini pur venendo dalla tradizione ex Pci ora viene criticato per essersi spostato troppo al centro. Il ragionamento della sinistra Dem è chiaro: va bene il campo largo, va bene ricostruire un rapporto con Letta e Calenda, ma il Pd deve restare ancorato a sinistra e, soprattutto, al mondo economico che guarda a sinistra.Ma Bonaccini non sembra molto preoccupato da questa 'fronda' oltranzista. La sua ricetta è semplice: pragmatismo e decisionismo libero (apparentemente almeno) da ideologie e vecchi schemi. Il tutto affiancato da un unico grande slogan: cambiare l'Italia prendendo a modello i successi che a suo avviso ha ottenuto guidando l'Emilia Romagna. Insomma, una Italia con scaglie di Parmigiano, motori Ferrari, mortadelle bolognesi, il tutto annaffiato da Lambrusco novello. Ovviamente non quello regalato da Silvio a Vladimir...