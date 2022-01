Draghi e il Green Pass: la gigantesca bugia (mai smentita) del candidato al Colle

Mentre a Montecitorio in queste ore si consuma il rito della elezione del presidente della Repubblica, uno dei principali candidati alla successione di Mattarella è proprio l'attuale premier Mario Draghi. Al di là dell'orrore creato da norme discriminatorie e divisive, al di là della scientifica costruzione di un nemico interno identificato nei non vaccinati, al di là della punizione inferta a bambini dai 12 anni senza alcuna colpa rispetto alle scelte prese per loro dai genitori, è impossibile non citare la gigantesca bugia pronunciata in conferenza stampa a luglio da colui che aspira a diventare Capo dello Stato.A precisa domanda () Draghi sei mesi fa disse che col green pass si poteva fare vita sociale piena con la garanzia di ritrovarsi tra persone non contagiose.Una bugia per la quale l'attuale premier e il candidato al Quirinale non si è mai scusato ufficialmente. Una bugia che molti sembrano avere dimenticato sull'altare del mito del cavaliere bianco, un mantello che ancora, incredibilmente, l'ex banchiere si permette ancora di indossare.