La campagna anti-violenza targata Pd e la tirata di capelli di Prodi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Frasi dure come schiaffi, che mortificano, umiliano, disorientano e minano l’autostima delle donne. Non sono solo parole ma è violenza vera e propria. Riconoscerla, e chiedere aiuto rivolgendosi ai Centri antiviolenza del territorio, è fondamentale per fermarla, prima che sia tardi. Frasi che per tutto il 2024 sarà possibile leggere nelle strade e nelle piazze dell’Emilia-Romagna, attraverso ‘Se te lo dice è violenza’, la nuova campagna di comunicazione della Regione Emilia-Romagna per contrastare la violenza contro le donne, iniziando dalle parole. Dodici frasi, vere, di uomini rivolte a donne: una per ciascun mese scandiranno il 2024, da gennaio a dicembre. Una campagna di comunicazione duratura, che coprirà un lungo periodo, per tenere sempre alta l’attenzione, anche quando il clamore legato a drammatici casi di cronaca sarà spento'.

Così la Regione Emilia Romagna a traino Pd spiegava la campagna con tanto di affissioni di cartelli in tutte le città della Regione per etichettare come 'violenza' diversi tipi di frasi pronunciate contro le donne ed invitare tutte a chiamare i centri antiviolenza.Eppure per lo stesso Pd la tirata di capelli di Romano Prodi a una giornalista è una cosa, nemmeno da stigmatizzare, ma da applaudire. 'Noi, la delegazione del Partito Democratico al Parlamento Europeo, stiamo con Romano Prodi'. Lo scrive su X l'eurodeputato del Pd Giorgio Gori, pubblicando la foto di gruppo della delegazione Pd sorridente e felice assieme all'ex premier. Il quale dal canto suo nemmeno ci pensa a scusarsi, anzi rincara: 'Io gioisco'.Insomma per il Pd dire a una donna 'Ma quanto hai speso? Non sai neanche fare la spesa' oppure 'Il tuo lavoro non serve a niente, sei inutile' è una violenza per la quale occorre chiamare i centri antiviolenza. Tirarle i capelli invece merita un applauso.